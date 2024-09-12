Власти курортного острова Бали рассматривают введение запрета на строительство новых гостиниц из-за слишком большого потока туристов
Главные тезисы
- Власти Бали рассматривают введение запрета на строительство новых гостиниц из-за чрезмерного потока туристов
- Другие страны, такие как Греция и Португалия, также вводят ограничения для борьбы с чрезмерным туризмом
- Решение проблемы чрезмерного туризма требует комплексного подхода и совместных усилий правительства и общественности
- Власти Индонезии и Бали планируют ввести мораторий на строительство новых отелей для сохранения исторического наследия и улучшения уровня туристических услуг
- Ограничение туризма на Бали предполагает введение запрета на строительство новых вилл и ночных клубов, чтобы противостоять чрезмерной застройке
Что известно о беспокойстве властей Бали чрезмерным количеством туристов
Отмечается, что правительство Индонезии уже согласилось ввести мораторий на строительство новых гостиниц для туристов.
Подчеркивается, что введение запрета на строительство новых гостиниц на Бали является частью усилий властей Индонезии в рамках реформирования туристической отрасли.
Целью этих реформ является сохранение исторического наследия, улучшение уровня предоставления туристических услуг, а также увеличение рабочих мест.
В частности, новый запрет коснется строительства новых вилл и ночных клубов на территории отдельных районов острова.
В данный момент дискуссия ведется в сроки введения этого моратория.
По словам ряда местных чиновников, запрет может быть установлен сроком до 10 лет.
Сейчас на Бали проживает около 200 000 иностранцев, что способствует таким проблемам как преступность, чрезмерная застройка и конкуренция за работу.
В прошлом году на Бали была 541 гостиница, по данным, по сравнению с 507 в 2019 году.
Что известно о попытках ограничить поток туристов другими странами
Власти Греции, ранее заявлявшие о планах ограничить количество круизных лайнеров до своих самых популярных островов Санторини и Миконос, также решили ввести сбор в размере 20 евро для их пассажиров в пик летнего сезона, чтобы предотвратить чрезмерный туризм.
Порту, второй по величине город Португалии и одно из самых дешевых городских направлений для отдыха в Европе, анонсировало повышение туристического налога с 2 до 3 евро в рамках борьбы с чрезмерным туризмом.
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