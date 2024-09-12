Влада курортного острову Балі розглядає введення заборони на будівництво нових готелів через надто великий потік туристів

Що відомо про занепокоєнність влади Балі надмірною кількістю туристів

Зазначається, що уряд Індонезії вже погодився запровадити мораторій на будівництво нових готелів для туристів.

Підкреслюється, що введення заборони на будівництво нових готелів на Балі є частиною зусиль влади Індонезії у рамках реформування туристичної галузі.

Метою цих реформ є збереження історичної спадщини, покращення рівня надання туристичних послуг, а також збільшення робочих місць.

Зокрема, нова заборона торкнеться будівництва нових вілл і нічних клубів на території окремих районів острова.

У даний момент дискусія ведеться термінів запровадження цього мораторію.

Туризм на Балі

За словами низки місцевих посадовців, заборона може бути встановлена на термін до 10 років.

Я запропонував центральному уряду ввести мораторій у чотирьох пожвавлених районах Балі, націлюючись на надмірну забудову в комерційних цілях, таких як готелі, вілли та пляжні клуби, — заявив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Балі Санг Маде Махендра Джая. Поширити

Зараз на Балі проживає близько 200 000 іноземців, що сприяє таким проблемам, як злочинність, надмірна забудова та конкуренція за роботу.

Торік на Балі був 541 готель, за даними, порівняно з 507 у 2019 році.

Що відомо про спроби обмежити потік туристів іншими країнами

Влада Греції, яка раніше заявляла про плани обмежити кількість круїзних лайнерів до своїх найпопулярніших островів Санторіні та Міконос, також вирішила запровадити збір у розмірі 20 євро для їхніх пасажирів у пік літнього сезону, щоб запобігти надмірному туризму.

Порту, друге за величиною місто Португалії та один із найдешевших міських напрямків для відпочинку в Європі, анонсувало підвищення туристичного податку з 2 до 3 євро в рамках боротьби з надмірним туризмом.