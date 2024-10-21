Цього року ключовими іспанськими курортами та улюбленими містами туристів прокотились хвилі протесту з боку місцевих жителів, які страждають від наслідків надмірного туризму.

Що відомо про протести проти туризму в Іспанії

Зазначається, що найбільші протести відбулись у Барселоні та на Майорці.

Попри те, що гарячий курортний сезон в Іспанії вже пішов на спад, місцеві жителі продовжують виходити на протести і вимагати від туристів забиратись геть.

Так, у неділю, 20 вересня цього року туристи, що відпочивали на Канарських островах, раптово опинились серед протестувальників з числа місцевих жителів, які вийшли боротись проти надмірного туризму.

Що відомо про причини протестів проти туризму в Іспанії

За їх словами, через надмірний туризм місцеві жителі втрачають позиції на ринку житла.

Хвиля протестів пройшла під гаслом “Канарські острови мають межу. Місцеві жителі вийшли на демонстрації на Гран-Канарії, Тенерифе, Ла-Пальмі, Фуертевентурі, Лансароте та Ель-Єрро із закликами змінити туристичні моделі.

Так, на Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе протестувальники ходили просто посеред відпочивальників, які засмагали, скандуючи "Цей пляж наш".

Активісти заявляють, що прибуття мільйонів відвідувачів щороку виснажує обмежені природні ресурси, як-от вода, і завдає шкоди навколишньому середовищу.

Нам потрібно змінити туристичну модель, щоб вона залишала тут багатство, щоб вона цінувала те, що є на цій землі, тому що вона прекрасна, — пояснює 32-річна учасниця протесту на Гран-Канарії Сара Лопес. Поширити

Іспанська влада підрахувала, щ загалом у демонстраціях взяли участь щонайменше 8 тис осіб.

Тим часом, у суботу, 19 жовтня, сотні протестувальників вийшли на вулиці Валенсії, щоб вимагати більш доступного житла, заявивши, що туристичні квартири підвищують ціни.