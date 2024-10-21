Цього року ключовими іспанськими курортами та улюбленими містами туристів прокотились хвилі протесту з боку місцевих жителів, які страждають від наслідків надмірного туризму.
Головні тези:
- Жителі Іспанії протестують проти надмірного туризму через втрату позицій на ринку житла та шкоду навколишньому середовищу.
- Головними центрами протестів стали Барселона та Майорка, де місцеві жителі вимагають обмеження туристичних потоків.
- Протестувальники закликають до зміни туристичних моделей для збереження природних ресурсів та створення більш доступного житла.
- Іспанська влада реагує на протести, аналізуючи ситуацію та шукаючи компромісні рішення для врегулювання конфлікту.
- Питання контролю над туристичними потоками та розвитку сталого туризму стає запеклою проблемою для Іспанії в контексті збереження природних та культурних цінностей.
Що відомо про протести проти туризму в Іспанії
Зазначається, що найбільші протести відбулись у Барселоні та на Майорці.
Попри те, що гарячий курортний сезон в Іспанії вже пішов на спад, місцеві жителі продовжують виходити на протести і вимагати від туристів забиратись геть.
Так, у неділю, 20 вересня цього року туристи, що відпочивали на Канарських островах, раптово опинились серед протестувальників з числа місцевих жителів, які вийшли боротись проти надмірного туризму.
Що відомо про причини протестів проти туризму в Іспанії
За їх словами, через надмірний туризм місцеві жителі втрачають позиції на ринку житла.
Хвиля протестів пройшла під гаслом “Канарські острови мають межу. Місцеві жителі вийшли на демонстрації на Гран-Канарії, Тенерифе, Ла-Пальмі, Фуертевентурі, Лансароте та Ель-Єрро із закликами змінити туристичні моделі.
Так, на Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе протестувальники ходили просто посеред відпочивальників, які засмагали, скандуючи "Цей пляж наш".
Активісти заявляють, що прибуття мільйонів відвідувачів щороку виснажує обмежені природні ресурси, як-от вода, і завдає шкоди навколишньому середовищу.
Іспанська влада підрахувала, щ загалом у демонстраціях взяли участь щонайменше 8 тис осіб.
Тим часом, у суботу, 19 жовтня, сотні протестувальників вийшли на вулиці Валенсії, щоб вимагати більш доступного житла, заявивши, що туристичні квартири підвищують ціни.
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