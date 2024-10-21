Іспанію охопили протести проти туризму. Що відбувається
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Іспанію охопили протести проти туризму. Що відбувається

Протести проти туризму в Іспанії
Джерело:  Reuters

Цього року ключовими іспанськими курортами та улюбленими містами туристів прокотились хвилі протесту з боку місцевих жителів, які страждають від наслідків надмірного туризму.

Головні тези:

  • Жителі Іспанії протестують проти надмірного туризму через втрату позицій на ринку житла та шкоду навколишньому середовищу.
  • Головними центрами протестів стали Барселона та Майорка, де місцеві жителі вимагають обмеження туристичних потоків.
  • Протестувальники закликають до зміни туристичних моделей для збереження природних ресурсів та створення більш доступного житла.
  • Іспанська влада реагує на протести, аналізуючи ситуацію та шукаючи компромісні рішення для врегулювання конфлікту.
  • Питання контролю над туристичними потоками та розвитку сталого туризму стає запеклою проблемою для Іспанії в контексті збереження природних та культурних цінностей.

Що відомо про протести проти туризму в Іспанії

Зазначається, що найбільші протести відбулись у Барселоні та на Майорці.

Попри те, що гарячий курортний сезон в Іспанії вже пішов на спад, місцеві жителі продовжують виходити на протести і вимагати від туристів забиратись геть.

Так, у неділю, 20 вересня цього року туристи, що відпочивали на Канарських островах, раптово опинились серед протестувальників з числа місцевих жителів, які вийшли боротись проти надмірного туризму.

Що відомо про причини протестів проти туризму в Іспанії

За їх словами, через надмірний туризм місцеві жителі втрачають позиції на ринку житла.

Хвиля протестів пройшла під гаслом “Канарські острови мають межу. Місцеві жителі вийшли на демонстрації на Гран-Канарії, Тенерифе, Ла-Пальмі, Фуертевентурі, Лансароте та Ель-Єрро із закликами змінити туристичні моделі.

Так, на Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе протестувальники ходили просто посеред відпочивальників, які засмагали, скандуючи "Цей пляж наш".

Активісти заявляють, що прибуття мільйонів відвідувачів щороку виснажує обмежені природні ресурси, як-от вода, і завдає шкоди навколишньому середовищу.

Нам потрібно змінити туристичну модель, щоб вона залишала тут багатство, щоб вона цінувала те, що є на цій землі, тому що вона прекрасна, — пояснює 32-річна учасниця протесту на Гран-Канарії Сара Лопес.

Іспанська влада підрахувала, щ загалом у демонстраціях взяли участь щонайменше 8 тис осіб.

Тим часом, у суботу, 19 жовтня, сотні протестувальників вийшли на вулиці Валенсії, щоб вимагати більш доступного житла, заявивши, що туристичні квартири підвищують ціни.

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