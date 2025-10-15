Исследователи бьют тревогу из-за безопасности спутниковой связи — что произошло

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Мэриленда выяснили, что часть спутниковых каналов связи по-прежнему передает данные в открытом виде без шифрования.
Главные тезисы
- Часть спутниковых каналов связи передает данные без шифрования, что создает потенциальные риски для безопасности и конфиденциальности.
- Исследователи смогли перехватить телефонные звонки, сообщения, данные WiFi самолетов, а также служебные сигналы, даже используя недорогое оборудование.
- Уязвимость спутниковой связи стала массовой проблемой из-за бездействия операторов, не обеспечивающих шифрование передачи данных.
Ученые выяснили, что спутниковая связь не всегда шифруют
Для эксперимента им хватило оборудования общей стоимостью около 600 долларов, и то, что они поймали оказалось тревожным.
Как рассказал профессор Аарон Шульман в интервью Wired, команда 3 года направляла обычную бытовую спутниковую антенну на геостационарные спутники и записывала сигналы:
Мы думали, что все зашифровано. Но всякий раз, когда ловили что-то новое, оказывалось — нет.
Посредством приемника и ТВ-тюнера исследователи смогли получить фрагменты телефонных звонков и сообщений пользователей провайдера T-Mobile в США, данные бортового Wi-Fi самолетов, а также служебные сигналы с нефтяных платформ и электростанций. Более того, среди перехваченных потоков оказались военные и полицейские переговоры, где раскрывались координаты техники и объектов.
Профессор Дэйв Левин, соавтор исследования, переживал, что совершил преступление, однако команда действовала законно, только пассивно принимая открытые сигналы, не вмешиваясь в передачу данных.
Ученые уточнили, что с их позиции в Сан-Диего удалось поймать сигналы только примерно с 15% всех работающих спутников, но даже хватило этого, чтобы обнаружить десятки открытых каналов. По их словам, такая уязвимость может быть массовой, ведь многие операторы просто надеялись, что никто не будет смотреть вверх.
После публикации результатов исследователи сообщили компании и агентства, чьи данные передавались без шифрования. Некоторые, включая T-Mobile, Walmart и KPU, уже исправили проблему. Но часть операторов, по словам ученых, до сих пор транслирует данные открыто.
