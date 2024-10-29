По результатам исследования ученых из Института глобального здоровья в Барселоне главной причиной большинства смертей среди жителей стран ЕС в 2022 году стали климатические изменения.
Главные тезисы
- Главной причиной смертей в Европе в 2022 году стали климатические изменения, вызванные природными катаклизмами и аномальной жарой.
- Загрязнение воздуха парниковыми газами и вредными веществами увеличивает смертность и жертвы могли бы быть предотвращены.
- Прогнозируется тройной рост смертности в результате аномальной жары в Европе, если температура повысится на 3 °C к концу столетия.
- Умеренная жара также угрожает здоровью, особенно уязвимым группам населения, поэтому проблема изменения климата актуальна уже сегодня.
- Исследования показывают, что жертвами климатических изменений становятся в основном женщины, южане и пожилые люди, что требует принятия срочных мер по защите окружающей среды.
Что известно о количестве погибших в результате климатических изменений в Европе.
Отмечается, что 38 тыс. человек в 2022 году погибли в результате природных катаклизмов и аномальной жары в странах Европы, вызванных изменением климата, что в 10 раз превышает количество убийств в странах ЕС в этом году.
Так, только в течение лета 2022 года в Европе умерло более 68 тыс человек.
При этом 38 тыс. погибших могли бы жить дальше, если бы не загрязнение воздуха парниковыми газами и другими вредными веществами, провоцирующими повышение глобальной температуры на планете.
По результатам исследования также выяснилось, что среди погибших от аномально высокой температуры больше женщин, южан и пожилых людей.
Подчеркивается, что 56% смертей, вызванных изменениями климата, можно было бы предотвратить, если бы человечество не сжигало ископаемое топливо, отравляя атмосферу и не уничтожало природу.
За шесть предыдущих лет эта доля колебалась от 44% до 54%.
По словам исследовательницы из Имперского колледжа Лондона Эмили Теокритоффф, даже незначительное повышение глобальной температуры негативно влияет на здоровье человека.
Ученые прогнозируют ужасный рост смертности в результате аномальной жары в Европе
По прогнозам исследователей, к концу этого столетия в Европе смертность в результате аномально высоких температур может возрасти в 3 раза, если рост температуры составит 3 °C.
Очень уязвимы к аномальной жаре Африка, Азия и Южная Америка.
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