По результатам исследования ученых из Института глобального здоровья в Барселоне главной причиной большинства смертей среди жителей стран ЕС в 2022 году стали климатические изменения.

Что известно о количестве погибших в результате климатических изменений в Европе.

Отмечается, что 38 тыс. человек в 2022 году погибли в результате природных катаклизмов и аномальной жары в странах Европы, вызванных изменением климата, что в 10 раз превышает количество убийств в странах ЕС в этом году.

Так, только в течение лета 2022 года в Европе умерло более 68 тыс человек.

При этом 38 тыс. погибших могли бы жить дальше, если бы не загрязнение воздуха парниковыми газами и другими вредными веществами, провоцирующими повышение глобальной температуры на планете.

Многие рассматривают изменения климата как проблему будущего. Однако наши выводы доказывают, что она уже актуальна, — отмечает ведущий автор исследования Тесса Бек. Поделиться

Лесные пожары в Европе

По результатам исследования также выяснилось, что среди погибших от аномально высокой температуры больше женщин, южан и пожилых людей.

Подчеркивается, что 56% смертей, вызванных изменениями климата, можно было бы предотвратить, если бы человечество не сжигало ископаемое топливо, отравляя атмосферу и не уничтожало природу.

За шесть предыдущих лет эта доля колебалась от 44% до 54%.

По словам исследовательницы из Имперского колледжа Лондона Эмили Теокритоффф, даже незначительное повышение глобальной температуры негативно влияет на здоровье человека.

Этот результат обоснован — смертность, связанная с жарой, быстро растет, когда температура выходит за пределы, к которым люди привыкли, — подчеркивает Теокритофф. Поделиться

Ученые прогнозируют ужасный рост смертности в результате аномальной жары в Европе

По прогнозам исследователей, к концу этого столетия в Европе смертность в результате аномально высоких температур может возрасти в 3 раза, если рост температуры составит 3 °C.

Очень уязвимы к аномальной жаре Африка, Азия и Южная Америка.