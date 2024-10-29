Исследователи назвали главную причину большинства смертей в Европе в 2022 году
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Исследователи назвали главную причину большинства смертей в Европе в 2022 году

Аномальная жара в Европе
Читати українською
Источник:  Nature

По результатам исследования ученых из Института глобального здоровья в Барселоне главной причиной большинства смертей среди жителей стран ЕС в 2022 году стали климатические изменения.

Главные тезисы

  • Главной причиной смертей в Европе в 2022 году стали климатические изменения, вызванные природными катаклизмами и аномальной жарой.
  • Загрязнение воздуха парниковыми газами и вредными веществами увеличивает смертность и жертвы могли бы быть предотвращены.
  • Прогнозируется тройной рост смертности в результате аномальной жары в Европе, если температура повысится на 3 °C к концу столетия.
  • Умеренная жара также угрожает здоровью, особенно уязвимым группам населения, поэтому проблема изменения климата актуальна уже сегодня.
  • Исследования показывают, что жертвами климатических изменений становятся в основном женщины, южане и пожилые люди, что требует принятия срочных мер по защите окружающей среды.

Что известно о количестве погибших в результате климатических изменений в Европе.

Отмечается, что 38 тыс. человек в 2022 году погибли в результате природных катаклизмов и аномальной жары в странах Европы, вызванных изменением климата, что в 10 раз превышает количество убийств в странах ЕС в этом году.

Так, только в течение лета 2022 года в Европе умерло более 68 тыс человек.

При этом 38 тыс. погибших могли бы жить дальше, если бы не загрязнение воздуха парниковыми газами и другими вредными веществами, провоцирующими повышение глобальной температуры на планете.

Многие рассматривают изменения климата как проблему будущего. Однако наши выводы доказывают, что она уже актуальна, — отмечает ведущий автор исследования Тесса Бек.

Аномальная жара в Европе в 2022 году унесла жизни не менее 38 тыс человек
Лесные пожары в Европе

По результатам исследования также выяснилось, что среди погибших от аномально высокой температуры больше женщин, южан и пожилых людей.

Подчеркивается, что 56% смертей, вызванных изменениями климата, можно было бы предотвратить, если бы человечество не сжигало ископаемое топливо, отравляя атмосферу и не уничтожало природу.

За шесть предыдущих лет эта доля колебалась от 44% до 54%.

По словам исследовательницы из Имперского колледжа Лондона Эмили Теокритоффф, даже незначительное повышение глобальной температуры негативно влияет на здоровье человека.

Этот результат обоснован — смертность, связанная с жарой, быстро растет, когда температура выходит за пределы, к которым люди привыкли, — подчеркивает Теокритофф.

Ученые прогнозируют ужасный рост смертности в результате аномальной жары в Европе

По прогнозам исследователей, к концу этого столетия в Европе смертность в результате аномально высоких температур может возрасти в 3 раза, если рост температуры составит 3 °C.

Очень уязвимы к аномальной жаре Африка, Азия и Южная Америка.

Ошибочно считать, что только экстремальные температуры представляют серьезную опасность. Однако наше исследование, как и предыдущие, показывает, что даже умеренная жара может привести к тепловому удару, особенно среди более уязвимых групп населения, отметила Тесса Бек.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Вторая волна жары в Украине. Какой она будет и когда закончится
Вторая волна жары в Украине. Какой она будет и когда закончится
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Синоптики назвали лето 2024 года в Украине одним из самых жарких
Жаркое лето в Украине
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Климатологи из ЕС признали лето 2024 года самым жарким. Что удивило ученых
летняя жара

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?