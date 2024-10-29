Дослідники назвали головну причину більшості смертей у Європі 2022 році
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Дослідники назвали головну причину більшості смертей у Європі 2022 році

Аномальна спека у Європі
Джерело:  Nature

За результатами дослідження науковців з Інституту глобального здоров’я в Барселоні, головною причиною більшості смертей серед жителів країн ЄС у 2022 році стали кліматичні зміни. 

Головні тези:

  • У 2022 році дослідження показали, що кліматичні зміни стали головною причиною більшості смертей серед жителів Європи.
  • За даними вчених, більше 68 тисяч людей померли внаслідок аномальної спеки та природних катаклізмів у Європі тільки протягом літа 2022 року.
  • Загибелі 56% людей, викликаній змінами клімату, можна  було б запобігти, якби не забруднення повітря викопним паливом.
  • Прогнози показують, що до кінця століття смертність від аномальної спеки в Європі може зрости у 3 рази при зростанні температури на 3°C.
  • Вчені попереджають, що навіть помірна спека може стати причиною теплового удару, впливаючи на більш вразливі групи населення.

Що відомо про кількість загиблих внаслідок кліматичних змін у Європі

Наголошується, що 38 тис людей у 2022 році загинули внаслідок природних катаклізмів та аномальної спеки у країнах Європи, спричинених зміною клімату, що у 10 разів перевищує кількість вбивств у країнах ЄС цього року.

Зазначається, що тільки протягом літа 2022 року у Європі померли більше 68 тис людей.

При цьому 38 тис загиблих могли б жити далі, якби не забруднення повітря парниковими газами та іншими шкідливими речовинами, які провокують підвищення глобальної температури на планеті.

Багато хто розглядає зміни клімату як проблему майбутнього. Проте наші висновки доводять, що вона вже є актуальною, — зазначає провідний автор дослідження Тесса Бек.

Аномальна спека у Європі у 2022 році забрала життя щонайменше 38 тис людей
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За результатами дослідження також з’ясувалось, що серед загиблих від аномально високої температури більше жінок, мешканців півдня Європи та літніх людей.

Підкреслюється, що 56% смертей, викликаних змінами клімату, можна було б запобігти, якби людство не спалювало викопне паливо, отруюючи атмосферу та не знищувало б природу.

За шість попередніх років ця частка коливалася між 44% і 54%.

За словами дослідниці з Імперського коледжу Лондона Емілі Теокрітофф, навіть незначне підвищення глобальної температури негативно впливає на здоров’я людини.

Цей результат обґрунтований — смертність, пов'язана зі спекою, швидко зростає, коли температура виходить за межі, до яких люди звикли, — підкреслює Теокрітофф.

Науковці прогнозують жахливе зростання смертності внаслідок аномальної спеки у Європі

За прогнозами дослідників, до кінця цього сторіччя у Європі смертність внаслідок аномально високих температур може зрости у 3 рази, якщо зростання температури складе 3 °C.

Дуже вразливими до аномальної спеки є Африка, Азія та Південна Америка.

Помилково вважати, що лише екстремальні температури становлять серйозну небезпеку. Однак наше дослідження, як і попередні, показує, що навіть помірна спека може призвести до теплового удару, особливо серед більш вразливих груп населення, — зазначила Тесса Бек.

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