За результатами дослідження науковців з Інституту глобального здоров’я в Барселоні, головною причиною більшості смертей серед жителів країн ЄС у 2022 році стали кліматичні зміни.

Що відомо про кількість загиблих внаслідок кліматичних змін у Європі

Наголошується, що 38 тис людей у 2022 році загинули внаслідок природних катаклізмів та аномальної спеки у країнах Європи, спричинених зміною клімату, що у 10 разів перевищує кількість вбивств у країнах ЄС цього року.

Зазначається, що тільки протягом літа 2022 року у Європі померли більше 68 тис людей.

При цьому 38 тис загиблих могли б жити далі, якби не забруднення повітря парниковими газами та іншими шкідливими речовинами, які провокують підвищення глобальної температури на планеті.

Багато хто розглядає зміни клімату як проблему майбутнього. Проте наші висновки доводять, що вона вже є актуальною, — зазначає провідний автор дослідження Тесса Бек. Поширити

Лісові пожежі у Європі

За результатами дослідження також з’ясувалось, що серед загиблих від аномально високої температури більше жінок, мешканців півдня Європи та літніх людей.

Підкреслюється, що 56% смертей, викликаних змінами клімату, можна було б запобігти, якби людство не спалювало викопне паливо, отруюючи атмосферу та не знищувало б природу.

За шість попередніх років ця частка коливалася між 44% і 54%.

За словами дослідниці з Імперського коледжу Лондона Емілі Теокрітофф, навіть незначне підвищення глобальної температури негативно впливає на здоров’я людини.

Цей результат обґрунтований — смертність, пов'язана зі спекою, швидко зростає, коли температура виходить за межі, до яких люди звикли, — підкреслює Теокрітофф. Поширити

Науковці прогнозують жахливе зростання смертності внаслідок аномальної спеки у Європі

За прогнозами дослідників, до кінця цього сторіччя у Європі смертність внаслідок аномально високих температур може зрости у 3 рази, якщо зростання температури складе 3 °C.

Дуже вразливими до аномальної спеки є Африка, Азія та Південна Америка.