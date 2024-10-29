За результатами дослідження науковців з Інституту глобального здоров’я в Барселоні, головною причиною більшості смертей серед жителів країн ЄС у 2022 році стали кліматичні зміни.
Головні тези:
- У 2022 році дослідження показали, що кліматичні зміни стали головною причиною більшості смертей серед жителів Європи.
- За даними вчених, більше 68 тисяч людей померли внаслідок аномальної спеки та природних катаклізмів у Європі тільки протягом літа 2022 року.
- Загибелі 56% людей, викликаній змінами клімату, можна було б запобігти, якби не забруднення повітря викопним паливом.
- Прогнози показують, що до кінця століття смертність від аномальної спеки в Європі може зрости у 3 рази при зростанні температури на 3°C.
- Вчені попереджають, що навіть помірна спека може стати причиною теплового удару, впливаючи на більш вразливі групи населення.
Що відомо про кількість загиблих внаслідок кліматичних змін у Європі
Наголошується, що 38 тис людей у 2022 році загинули внаслідок природних катаклізмів та аномальної спеки у країнах Європи, спричинених зміною клімату, що у 10 разів перевищує кількість вбивств у країнах ЄС цього року.
Зазначається, що тільки протягом літа 2022 року у Європі померли більше 68 тис людей.
При цьому 38 тис загиблих могли б жити далі, якби не забруднення повітря парниковими газами та іншими шкідливими речовинами, які провокують підвищення глобальної температури на планеті.
За результатами дослідження також з’ясувалось, що серед загиблих від аномально високої температури більше жінок, мешканців півдня Європи та літніх людей.
Підкреслюється, що 56% смертей, викликаних змінами клімату, можна було б запобігти, якби людство не спалювало викопне паливо, отруюючи атмосферу та не знищувало б природу.
За шість попередніх років ця частка коливалася між 44% і 54%.
За словами дослідниці з Імперського коледжу Лондона Емілі Теокрітофф, навіть незначне підвищення глобальної температури негативно впливає на здоров’я людини.
Науковці прогнозують жахливе зростання смертності внаслідок аномальної спеки у Європі
За прогнозами дослідників, до кінця цього сторіччя у Європі смертність внаслідок аномально високих температур може зрости у 3 рази, якщо зростання температури складе 3 °C.
Дуже вразливими до аномальної спеки є Африка, Азія та Південна Америка.
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