Кліматологи назвали причину неочікуваної потужності урагану "Мілтон"

Дослідники пов’язують потужність урагану "Мілтон", який забрав 17 життів у Флориді, з наслідками кліматичних змін, спричинених діяльністю людини.
Головні тези:
- Потужність урагану Мілтон пов’язують з кліматичними змінами, спричиненими діяльністю людини.
- Глобальне потепління призвело до збільшення швидкості вітру та кількості опадів у регіоні внаслідок урагану.
- Ураган Мілтон став третім за швидкістю посиленням атлантичним ураганом в історії через рекордно теплу воду в Мексиканській затоці.
- Глобальне потепління, викликане людиною, зробило урагани, подібні до Мілтон, удвічі потужнішими.
- Прогнозується, що через кліматичні зміни на Атлантиці цього сезону може бути від чотирьох до семи великих штормів.
Ураган “Мілтон” отримав свою потужність через глобальне потепління
Група кліматологів підрахувала, що через глобальне потепління швидкість вітру в регіоні збільшилася приблизно на 10%, а кількість опадів зросла від 20 до 30%.
Про це йдеться в аналізі наукового співробітництва World Weather Attribution, яке вивчає роль кліматичних змін в спричинені екстремальної погоди.
Ураган "Мілтон" зріс від шторму категорії 1 до бурхливої негоди категорії 5 менше, ніж за добу. Однак узбережжя Флориди він досяг як ураган 3-ї категорії.
На думку вчених, це стало можливим через рекордно теплу воду в Мексиканській затоці.
Попередні дослідження засвідчили, що зміни клімату підвищили ймовірність таких температур у Перській затоці від 400 до 800 разів.
Кліматологи зауважили, що глобальне потепління, викликане діяльністю людини, зробило схожі на "Мілтон" урагани вдвічі потужнішими.
За прогнозами синоптиків, цього сезону на Атлантику очікує від чотирьох до семи великих штормів.
Це дослідження підтвердило те, що вже має бути цілком зрозумілим: кліматичні зміни викликають шторми, і в цьому винне спалювання викопного палива, – сказав Ян Дафф, активіст екологічної некомерційної екозахисної організації Greenpeace.
Раніше дослідники виявили тенденцію швидкого поширення ураганів в Атлантиці за останні 50 років. За їхніми словами, причиною цього також можуть бути зміни клімату.
Ураган “Мілтон” завдав США мільярдних збитків
Ураган "Мілтон", який може тривати поблизу узбережжя США до листопада, вже залишив без світла 3 мільйони американців у Флориді.
Спричинені ураганом торнадо забрали життя принаймні 17 людей.
За підрахунками аналітиків, ураган коштуватиме страховим компаніям до 100 мільярдів доларів.
За оцінками експертів, ураган Мілтон, який став третім великим штормом у штаті Флорида впродовж останніх трьох місяців, завдав збитків приблизно на 50 млрд дол США.
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