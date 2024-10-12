Кліматологи назвали причину неочікуваної потужності урагану "Мілтон"

Дослідники пов’язують потужність урагану "Мілтон", який забрав 17 життів у Флориді, з наслідками кліматичних змін, спричинених діяльністю людини.

Ураган “Мілтон” отримав свою потужність через глобальне потепління

Група кліматологів підрахувала, що через глобальне потепління швидкість вітру в регіоні збільшилася приблизно на 10%, а кількість опадів зросла від 20 до 30%.

Про це йдеться в аналізі наукового співробітництва World Weather Attribution, яке вивчає роль кліматичних змін в спричинені екстремальної погоди.

Ураган "Мілтон" зріс від шторму категорії 1 до бурхливої негоди категорії 5 менше, ніж за добу. Однак узбережжя Флориди він досяг як ураган 3-ї категорії.

На думку вчених, це стало можливим через рекордно теплу воду в Мексиканській затоці.

Попередні дослідження засвідчили, що зміни клімату підвищили ймовірність таких температур у Перській затоці від 400 до 800 разів.

Ураган “Мілтон”

Ця додаткова спека зробила "Мілтон" третім за швидкістю посиленням атлантичним ураганом в історії, кажуть у Національному центрі спостережень за ураганами США. Подекуди негода досягала швидкості 290 км/год. Поширити

Кліматологи зауважили, що глобальне потепління, викликане діяльністю людини, зробило схожі на "Мілтон" урагани вдвічі потужнішими.

За прогнозами синоптиків, цього сезону на Атлантику очікує від чотирьох до семи великих штормів.

Це дослідження підтвердило те, що вже має бути цілком зрозумілим: кліматичні зміни викликають шторми, і в цьому винне спалювання викопного палива, – сказав Ян Дафф, активіст екологічної некомерційної екозахисної організації Greenpeace.

Раніше дослідники виявили тенденцію швидкого поширення ураганів в Атлантиці за останні 50 років. За їхніми словами, причиною цього також можуть бути зміни клімату.

Наслідки урагану “Мілтон”

Ураган “Мілтон” завдав США мільярдних збитків

Ураган "Мілтон", який може тривати поблизу узбережжя США до листопада, вже залишив без світла 3 мільйони американців у Флориді.

Крім того, через негоду були зруйновані щонайменше 125 будинків, а понад 2200 авіарейсів довелося скасувати. Поширити

Спричинені ураганом торнадо забрали життя принаймні 17 людей.

За підрахунками аналітиків, ураган коштуватиме страховим компаніям до 100 мільярдів доларів.

За оцінками експертів, ураган Мілтон, який став третім великим штормом у штаті Флорида впродовж останніх трьох місяців, завдав збитків приблизно на 50 млрд дол США.