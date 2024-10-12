Климатологи назвали причину неожиданной мощности урагана "Милтон"

Исследователи связывают мощность урагана "Милтон", унесшего 17 жизней во Флориде, с последствиями климатических изменений, вызванных деятельностью человека.

Ураган "Милтон" получил свою мощность из-за глобального потепления

Группа климатологов подсчитала, что из-за глобального потепления скорость ветра в регионе увеличилась примерно на 10%, а количество осадков выросло от 20 до 30%.

Об этом говорится в анализе научного сотрудничества World Weather Attribution, которое изучает роль климатических изменений в экстремальной погоде.

Ураган "Милтон" вырос от шторма категории 1 до бурной непогоды категории 5 меньше, чем за сутки. Однако побережье Флориды он достиг как ураган 3-й категории.

По мнению ученых, это стало возможным из-за рекордно теплой воды в Мексиканском заливе.

Предыдущие исследования показали, что изменение климата повысило вероятность таких температур в Персидском заливе от 400 до 800 раз.

Ураган "Милтон"

Эта дополнительная жара сделала "Милтон" третьим по скорости усилением атлантическим ураганом в истории, говорят в Национальном центре наблюдений за ураганами США. Кое-где ненастье достигало скорости 290 км/ч. Поделиться

Климатологи отметили, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, сделало похожие на "Милтон" ураганы вдвое более мощными.

По прогнозам синоптиков, в этом сезоне Атлантику ожидает от четырех до семи больших штормов.

Это исследование подтвердило то, что уже должно быть вполне понятно: климатические изменения вызывают штормы, и в этом виновато сжигание ископаемого топлива, — сказал Ян Дафф, активист экологической некоммерческой экозащитной организации Greenpeace.

Ранее исследователи выявили тенденцию к быстрому распространению ураганов в Атлантике за последние 50 лет. По их словам, причиной этого могут быть изменения климата.

Последствия урагана "Милтон"

Ураган "Милтон" нанес США миллиардный ущерб

Ураган "Милтон", который может продолжаться у побережья США до ноября, уже оставил без света 3 миллиона американцев во Флориде.

Кроме того, из-за непогоды были разрушены по меньшей мере 125 домов, а более 2200 авиарейсов пришлось отменить. Поделиться

Вызванные ураганом торнадо унесли жизни по меньшей мере 17 человек.

По подсчетам аналитиков, ураган обойдется страховым компаниям в 100 млрд долл.

По оценкам экспертов, ураган Милтон, ставший третьим крупным штормом в штате Флорида на протяжении последних трех месяцев, нанес ущерб примерно на 50 млрд долл. США.