Климатологи назвали причину неожиданной мощности урагана "Милтон"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Климатологи назвали причину неожиданной мощности урагана "Милтон"

Ураган
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Источник:  Reuters

Исследователи связывают мощность урагана "Милтон", унесшего 17 жизней во Флориде, с последствиями климатических изменений, вызванных деятельностью человека.

Главные тезисы

  • Мощность урагана Милтон связана с климатическими изменениями, вызванными деятельностью человека, приведшими к увеличению скорости ветра и количеству осадков в регионе.
  • Глобальное потепление сделало ураган Милтон третьим по скорости усилением атлантическим ураганом в истории из-за рекордно теплой воды в Мексиканском заливе.
  • Прогнозируется, что в текущем сезоне на Атлантике могут произойти от четырех до семи крупных штормов из-за климатических изменений.
  • Глобальное потепление увеличило скорость ветра в регионе на 10% и количество осадков на 20-30%, что сделало ураганы, подобные Милтону, вдвое мощнее.
  • Ураган Милтон, нанесящий значительный ущерб США, стал третьим крупным штормом в штате Флорида за последние три месяца, приводя к миллиардным потерям и человеческим жертвам.

Ураган "Милтон" получил свою мощность из-за глобального потепления

Группа климатологов подсчитала, что из-за глобального потепления скорость ветра в регионе увеличилась примерно на 10%, а количество осадков выросло от 20 до 30%.

Об этом говорится в анализе научного сотрудничества World Weather Attribution, которое изучает роль климатических изменений в экстремальной погоде.

Ураган "Милтон" вырос от шторма категории 1 до бурной непогоды категории 5 меньше, чем за сутки. Однако побережье Флориды он достиг как ураган 3-й категории.

По мнению ученых, это стало возможным из-за рекордно теплой воды в Мексиканском заливе.

Предыдущие исследования показали, что изменение климата повысило вероятность таких температур в Персидском заливе от 400 до 800 раз.

Ураган "Милтон"

Эта дополнительная жара сделала "Милтон" третьим по скорости усилением атлантическим ураганом в истории, говорят в Национальном центре наблюдений за ураганами США. Кое-где ненастье достигало скорости 290 км/ч.

Климатологи отметили, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, сделало похожие на "Милтон" ураганы вдвое более мощными.

По прогнозам синоптиков, в этом сезоне Атлантику ожидает от четырех до семи больших штормов.

Это исследование подтвердило то, что уже должно быть вполне понятно: климатические изменения вызывают штормы, и в этом виновато сжигание ископаемого топлива, — сказал Ян Дафф, активист экологической некоммерческой экозащитной организации Greenpeace.

Ранее исследователи выявили тенденцию к быстрому распространению ураганов в Атлантике за последние 50 лет. По их словам, причиной этого могут быть изменения климата.

Последствия урагана "Милтон"

Ураган "Милтон" нанес США миллиардный ущерб

Ураган "Милтон", который может продолжаться у побережья США до ноября, уже оставил без света 3 миллиона американцев во Флориде.

Кроме того, из-за непогоды были разрушены по меньшей мере 125 домов, а более 2200 авиарейсов пришлось отменить.

Вызванные ураганом торнадо унесли жизни по меньшей мере 17 человек.

По подсчетам аналитиков, ураган обойдется страховым компаниям в 100 млрд долл.

По оценкам экспертов, ураган Милтон, ставший третьим крупным штормом в штате Флорида на протяжении последних трех месяцев, нанес ущерб примерно на 50 млрд долл. США.

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