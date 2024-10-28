В Україні стрімко змінюється клімат ― що кажуть кліматологи
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні стрімко змінюється клімат ― що кажуть кліматологи

Літо
Джерело:  24 канал

За словами керівниці відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віри Балабух, цьогоріч метеорологічне літо в Україні тривало з середини травня і до першої половини жовтня. 

Головні тези:

  • Прогнозуються значні зміни клімату в Україні зі збільшенням тривалості та спекотності літнього періоду.
  • Наростання парникового ефекту та збільшення сонячної активності сприяють екстремальним погодним явищам в країні.
  • Синоптики прогнозують теплу погоду на 28 жовтня без заморозків, з можливим встановленням нового температурного рекорду.
  • На території України передбачається мінлива хмарність та вітер південно-західного напрямку.
  • Погода у Києві на 28 жовтня буде хмарною без опадів, з температурою вночі 5-7° тепла та вдень до 15°.

Чого очікувати українцям від змін клімату

Балабух попереджає, що тривале і спекотне літо стане нормою в Україні у найближчі роки.

Тривале і спекотне літо, яке ми спостерігали цьогоріч, вочевидь досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою, — підкреслила Балабух.

Кліматолог також додала, що тривалість сезону спекотної погоди в Україні у подальшому буде тільки збільшуватись.

За її словами, літо в Україні починатиметься раніше і триватиме довше.

Метеорологи прогнозують тривале і спекотне літо в Україні
Літо в Україні

Балабух підкреслила, що такі зміни клімату відбуваються одразу через кілька факторів. Зокрема, на домінування сухої спекотної погоди впливає парниковий ефект.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла максимуму за 800 тис років, — пояснює кліматолог.

За її словами, збільшення сонячної активності, яка в жовтні досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря.

Цьогоріч у вересні та на початку жовтня в Україні також було аномально тепло через потужний антициклон і тепле повітря, яке заходило до нас із субтропіків.

Якою буде погода в Україні 28 жовтня

За інформацією Укргідромецентру, 28 жовтня на більшості території України зберігатиметься тепла погода, вночі без заморозків.

При цьому синоптики не виключають встановлення нового температурного рекорду для цього періоду у 19 градусів тепла.

В Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. В західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, в південних областях до 19°.

У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, з переходом північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

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