За словами керівниці відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віри Балабух, цьогоріч метеорологічне літо в Україні тривало з середини травня і до першої половини жовтня.
Головні тези:
- Прогнозуються значні зміни клімату в Україні зі збільшенням тривалості та спекотності літнього періоду.
- Наростання парникового ефекту та збільшення сонячної активності сприяють екстремальним погодним явищам в країні.
- Синоптики прогнозують теплу погоду на 28 жовтня без заморозків, з можливим встановленням нового температурного рекорду.
- На території України передбачається мінлива хмарність та вітер південно-західного напрямку.
- Погода у Києві на 28 жовтня буде хмарною без опадів, з температурою вночі 5-7° тепла та вдень до 15°.
Чого очікувати українцям від змін клімату
Балабух попереджає, що тривале і спекотне літо стане нормою в Україні у найближчі роки.
Кліматолог також додала, що тривалість сезону спекотної погоди в Україні у подальшому буде тільки збільшуватись.
За її словами, літо в Україні починатиметься раніше і триватиме довше.
Балабух підкреслила, що такі зміни клімату відбуваються одразу через кілька факторів. Зокрема, на домінування сухої спекотної погоди впливає парниковий ефект.
За її словами, збільшення сонячної активності, яка в жовтні досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря.
Цьогоріч у вересні та на початку жовтня в Україні також було аномально тепло через потужний антициклон і тепле повітря, яке заходило до нас із субтропіків.
Якою буде погода в Україні 28 жовтня
За інформацією Укргідромецентру, 28 жовтня на більшості території України зберігатиметься тепла погода, вночі без заморозків.
При цьому синоптики не виключають встановлення нового температурного рекорду для цього періоду у 19 градусів тепла.
В Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. В західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, в південних областях до 19°.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, з переходом північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.
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