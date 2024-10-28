За словами керівниці відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віри Балабух, цьогоріч метеорологічне літо в Україні тривало з середини травня і до першої половини жовтня.

Чого очікувати українцям від змін клімату

Балабух попереджає, що тривале і спекотне літо стане нормою в Україні у найближчі роки.

Тривале і спекотне літо, яке ми спостерігали цьогоріч, вочевидь досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою, — підкреслила Балабух. Поширити

Кліматолог також додала, що тривалість сезону спекотної погоди в Україні у подальшому буде тільки збільшуватись.

За її словами, літо в Україні починатиметься раніше і триватиме довше.

Літо в Україні

Балабух підкреслила, що такі зміни клімату відбуваються одразу через кілька факторів. Зокрема, на домінування сухої спекотної погоди впливає парниковий ефект.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла максимуму за 800 тис років, — пояснює кліматолог. Поширити

За її словами, збільшення сонячної активності, яка в жовтні досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря.

Цьогоріч у вересні та на початку жовтня в Україні також було аномально тепло через потужний антициклон і тепле повітря, яке заходило до нас із субтропіків.

Якою буде погода в Україні 28 жовтня

За інформацією Укргідромецентру, 28 жовтня на більшості території України зберігатиметься тепла погода, вночі без заморозків.

При цьому синоптики не виключають встановлення нового температурного рекорду для цього періоду у 19 градусів тепла.

В Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. В західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, в південних областях до 19°.

У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, з переходом північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.