По словам руководителя отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Веры Балабух, в этом году метеорологическое лето в Украине длилось с середины мая и до первой половины октября.

Чего ждать украинцам от изменений климата

Балабух предупреждает, что продолжительное и жаркое лето станет нормой в Украине в ближайшие годы.

Продолжительное и жаркое лето, которое мы наблюдали в этом году, очевидно, скоро станет нашей новой климатической нормой, — подчеркнула Балабух.

Климатолог также добавила, что продолжительность сезона жаркой погоды в Украине в дальнейшем будет только увеличиваться.

По ее словам, лето в Украине будет начинаться раньше и продлиться дольше.

Лето

Балабух подчеркнула, что такие изменения климата происходят сразу из-за нескольких факторов. В частности, на доминирование сухой жаркой погоды оказывает влияние парниковый эффект.

По данным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума за 800 тыс. лет, — объясняет климатолог.

По ее словам, увеличение солнечной активности, которая в октябре достигла максимума, также способствовало повышению температуры воздуха.

В сентябре и начале октября этого года в Украине также было аномально тепло из-за мощного антициклона и теплого воздуха, который заходил к нам из субтропиков.

Какая будет погода в Украине 28 октября

По информации Укргидромецентра, 28 октября на большинстве территории Украины будет сохраняться теплая погода ночью без заморозков.

При этом синоптики не исключают установку нового температурного рекорда для этого периода в 19 градусов тепла.

В Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 11-16°, в южных областях до 19°.

В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, с переходом северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​11-16°; в Киеве ночью 5-7 ° тепла, днем ​​13-15 °.