В отчете ООН отмечается, что нынешняя политика по борьбе с последствиями климатических изменений приведет к росту температуры на планете на более чем 3 градуса Цельсия к концу века.
Главные тезисы
- Согласно отчету ООН, существующая политика по борьбе с климатическими изменениями приведет к росту температуры планеты более чем на 3 градуса Цельсия к концу века.
- Страны Большой двадцатки подверглись обвинениям со стороны ООН из-за нарушения стратегии сокращения выбросов углерода до 2030 года.
- Эксперты под эгидой ООН предупредили о катастрофических последствиях глобального потепления, отмечая ускоренный круговорот воды на планете как причину природных катаклизмов.
- Ускорение круговорота воды приводит к учащению экстремальных погодных условий, вызывая наводнения, оползни и ураганы.
- Следует принять меры по снижению выбросов парниковых газов, иначе ООН предупреждает о неизбежной наступающей климатической катастрофе.
В ООН бьют тревогу из-за угрозы климатической катастрофы
В материале издания напоминается, что в 2015 году ведущие страны мира подписали Парижское климатическое соглашение и определили, что нормальным показателем температуры к концу столетия будет рост на 1,5 градуса.
Однако сокращение выбросов углерода не только не происходит, а наоборот выбросы увеличиваются и достигли в прошлом году рекордных 57,1 гигатонн в эквиваленте углекислого газа.
В частности, в ООН выступили с обвинениями в сторону стран Большой двадцатки, поскольку они фактически срывают реализацию стратегии сокращения выбросов парниковых газов, рассчитанную до 2030 года.
Что говорят в ООН по поводу катастрофических последствий глобального потепления
По информации межправительственной группы экспертов по изменению климата под эгидой ООН, большое количество природных катаклизмов в последнее время вызвано ускоренным круговоротом воды на планете в результате глобального потепления.
Отмечается, что в развитых странах обычно число погибших и пострадавших от стихийных бедствий меньше, чем в бедных, однако в последнее время подавляющее большинство экономически развитых стран оказалось неготовым к масштабам волны наводнений, оползням и ураганам, вызванным экстремальными погодными условиями.
Подчеркивается, что именно ускорение круговорота воды на планете в результате климатических изменений является причиной учащения резких колебаний погоды.
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