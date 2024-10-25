В отчете ООН отмечается, что нынешняя политика по борьбе с последствиями климатических изменений приведет к росту температуры на планете на более чем 3 градуса Цельсия к концу века.

В ООН бьют тревогу из-за угрозы климатической катастрофы

В материале издания напоминается, что в 2015 году ведущие страны мира подписали Парижское климатическое соглашение и определили, что нормальным показателем температуры к концу столетия будет рост на 1,5 градуса.

Однако сокращение выбросов углерода не только не происходит, а наоборот выбросы увеличиваются и достигли в прошлом году рекордных 57,1 гигатонн в эквиваленте углекислого газа.

Климатическая катастрофа

В частности, в ООН выступили с обвинениями в сторону стран Большой двадцатки, поскольку они фактически срывают реализацию стратегии сокращения выбросов парниковых газов, рассчитанную до 2030 года.

Либо лидеры будут бороться с выбросами, либо климатическая катастрофа неизбежна, — предупреждают в ООН. Поделиться

Что говорят в ООН по поводу катастрофических последствий глобального потепления

По информации межправительственной группы экспертов по изменению климата под эгидой ООН, большое количество природных катаклизмов в последнее время вызвано ускоренным круговоротом воды на планете в результате глобального потепления.

Отмечается, что в развитых странах обычно число погибших и пострадавших от стихийных бедствий меньше, чем в бедных, однако в последнее время подавляющее большинство экономически развитых стран оказалось неготовым к масштабам волны наводнений, оползням и ураганам, вызванным экстремальными погодными условиями.

Подчеркивается, что именно ускорение круговорота воды на планете в результате климатических изменений является причиной учащения резких колебаний погоды.