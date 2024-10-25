У звіті ООН зазначається, що нинішня політика щодо боротьби із наслідками кліматичних змін призведе до зростання температури на планеті на понад 3 градуси Цельсія до кінця століття.

В ООН б’ють на сполох через загрозу кліматичної катастрофи

У матеріалі видання нагадується, що у 2015 році провідні країни світу підписали Паризьку кліматичну угоду і визначили, що нормальним показником температури до кінця століття буде зростання на 1,5 градуси.

Однак скорочення викидів вуглецю не тільки не відбувається, а навпаки викиди збільшуються і сягнули торік рекордних 57,1 гігатонн в еквіваленті вуглекислого газу.

Кліматична катастрофа

Зокрема, в ООН виступили із звинуваченнями у бік країн Великої двадцятки, оскільки вони фактично зривають реалізацію стратегії скорочення викидів парникових газів, розраховану до 2030 року.

Або лідери боротимуться з викидами, або кліматична катастрофа неминуча, — попереджають в ООН. Поширити

Що кажуть в ООН стосовно катастрофічних наслідків глобального потепління

За інформацією міжурядової групи експертів зі зміни клімату під егідою ООН, велика кількість природних катаклізмів останнім часом спричинена прискореним кругообігом води на планеті внаслідок глобального потепління.

Зазначається, що у розвинених країнах зазвичай кількість загиблих та постраждалих від стихійних лих менша, ніж в бідних, однак останнім часом переважна більшість економічно розвинених країн виявилась неготовою до масштабів хвилі повеней, зсувів грунтів та ураганів, спричинених екстремальними погодними умовами.

Підкреслюється, що саме прискорення кругообігу води на планеті внаслідок кліматичних змін є причиною почастішання різких коливань погоди.