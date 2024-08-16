Вторая волна жары в Украине. Какой она будет и когда закончится

Как отмечает спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха, в Украину возвращается аномальная жара, которая может продолжаться вплоть до 25 августа.
Главные тезисы
- На юго-западе возможны осадки из-за области пониженного давления.
- На юго-востоке ожидаются высокие уровни пожарной опасности.
- Прогнозируют, что вторая волна жары в Украине может завершиться до 25 августа с пиком в Киевской области с 17 по 21 августа.
Температура в Украине снова пойдет вверх
По словам эксперта, теплый воздух, который будет поступать на территорию нашей страны с юго-запада, спровоцирует более высокие температурные показатели.
Первыми изменения почувствуют жители юго-западных и южных регионов.
На подавляющей части Украины температура будет колебаться в пределах 29-34°, в юго-западных и южных областях она может достигать 35-37°.
Что важно понимать, сильная жара начинается уже после 35°.
Наталья Птуха также предупреждает, что на западе могут даже начаться осадки из-за области пониженного давления.
Что касается юго-востока, то там преимущественно без дождей, а это значит, что с высоким уровнем пожарной опасности.
Укргидрометцентр назвал сроки второй волны жары в Украине
По словам Натальи Птухи, все может закончиться до 25 августа.
С заявлением по этому поводу также выступил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.
Он обращает внимание на то, что в Украине, по сравнению с предыдущим годом, вдвое увеличилось количество пожаров и на 22% количество утонувших в водоемах.
Одна из ключевых причин — аномальная жара.
Именно поэтому ГСЧС призывает украинцев быть внимательными, соблюдать правила пожарной безопасности и купаться в специально предназначенных для этого местах.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-