Вторая волна жары в Украине. Какой она будет и когда закончится

Как отмечает спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха, в Украину возвращается аномальная жара, которая может продолжаться вплоть до 25 августа.

Температура в Украине снова пойдет вверх

По словам эксперта, теплый воздух, который будет поступать на территорию нашей страны с юго-запада, спровоцирует более высокие температурные показатели.

Первыми изменения почувствуют жители юго-западных и южных регионов.

На подавляющей части Украины температура будет колебаться в пределах 29-34°, в юго-западных и южных областях она может достигать 35-37°.

Что важно понимать, сильная жара начинается уже после 35°.

Наталья Птуха также предупреждает, что на западе могут даже начаться осадки из-за области пониженного давления.

Что касается юго-востока, то там преимущественно без дождей, а это значит, что с высоким уровнем пожарной опасности.

Укргидрометцентр назвал сроки второй волны жары в Украине

По словам Натальи Птухи, все может закончиться до 25 августа.

По расчетам, до середины третьей декады августа, то есть до 25 августа, может держаться... В Киевской области пик придется с 17 по 21 августа, потом уже будет и для западных, и для северных областей определенное послабление, — отметила спикер. Поделиться

С заявлением по этому поводу также выступил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

Он обращает внимание на то, что в Украине, по сравнению с предыдущим годом, вдвое увеличилось количество пожаров и на 22% количество утонувших в водоемах.

Одна из ключевых причин — аномальная жара.

Именно поэтому ГСЧС призывает украинцев быть внимательными, соблюдать правила пожарной безопасности и купаться в специально предназначенных для этого местах.