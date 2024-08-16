Друга хвиля спеки в Україні. Якою вона буде та коли закінчиться

Як зазначає речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, в Україну повертається шалена спека, яка може тривати аж до 25 серпня.

Температура в Україні знову піде вгору

За словами експертки, тепле повітря, яке буде надходити на територію нашої країни з південного заходу, спровокує більш високі температурні показники.

Першими зміни відчують мешканці південно-західних і південних регіонів.

На переважній частині України температура коливатиметься у межах 29-34°, у південно-західних і південних областях вона може сягнути 35-37°.

Що важливо розуміти, сильна спека починається уже після 35°.

Наталія Птуха також попереджає, що на заході можуть навіть початися опади через область зниженого тиску.

Що стосується південного сходу, то там переважно без дощів, а це значить, що з високим рівнем пожежної небезпеки.

Укргідрометцентр назвав терміни другої хвилі спеки в Україні

За словами Наталії Птухи, все може закінчитися до 25 серпня.

За розрахунками, до середини третьої декади серпня, тобто до 25 серпня, може триматися... На Київщині пік припаде з 17 до 21 серпня, потім уже буде і для західних, і для північних областей певне послаблення, — зазначила речниця. Поширити

З заявою з цього приводу також виступив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Він звертає увагу на те, що в Україні, якщо порівняти з попереднім роком, удвічі збільшилася кількість пожеж і на 22% кількість потонулих у водоймах.

Одна з ключових причин — аномальна спека.

Саме тому ДСНС закликає українців бути уважними, дотримуватися правил пожежної безпеки та купатися у спеціально призначених для цього місцях.