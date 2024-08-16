Друга хвиля спеки в Україні. Якою вона буде та коли закінчиться

Як зазначає речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, в Україну повертається шалена спека, яка може тривати аж до 25 серпня.
Головні тези:
- На південному заході можливі опади через область зниженого тиску.
- На південному сході очікуються високі рівні пожежної небезпеки.
- Прогнозують, що друга хвиля спеки в Україні може завершитися до 25 серпня, із піком на Київщині з 17 по 21 серпня.
Температура в Україні знову піде вгору
За словами експертки, тепле повітря, яке буде надходити на територію нашої країни з південного заходу, спровокує більш високі температурні показники.
Першими зміни відчують мешканці південно-західних і південних регіонів.
На переважній частині України температура коливатиметься у межах 29-34°, у південно-західних і південних областях вона може сягнути 35-37°.
Що важливо розуміти, сильна спека починається уже після 35°.
Наталія Птуха також попереджає, що на заході можуть навіть початися опади через область зниженого тиску.
Що стосується південного сходу, то там переважно без дощів, а це значить, що з високим рівнем пожежної небезпеки.
Укргідрометцентр назвав терміни другої хвилі спеки в Україні
За словами Наталії Птухи, все може закінчитися до 25 серпня.
З заявою з цього приводу також виступив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.
Він звертає увагу на те, що в Україні, якщо порівняти з попереднім роком, удвічі збільшилася кількість пожеж і на 22% кількість потонулих у водоймах.
Одна з ключових причин — аномальна спека.
Саме тому ДСНС закликає українців бути уважними, дотримуватися правил пожежної безпеки та купатися у спеціально призначених для цього місцях.
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