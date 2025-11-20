Исследователи обнаружили 11 загадочных объектов за орбитой Нептуна — что это может быть

Далеко за орбитой Нептуна исследователи наткнулись на группу небесных тел, которые не вписываются в привычные модели строения Солнечной системы. Выявление одиннадцати новых объектов на огромном расстоянии от нашей родной звезды свидетельствует о том, что первичная туманность, из которой сформировались планеты, была гораздо масштабнее.

Астрономы нашли 11 загадочных объектов по орбите Нептуна

Традиционно считалось, что пояс Койпера — кольцо ледяных обломков и карликовых планет по орбите Нептуна — имеет четкую внешнюю границу.

Большинство известных объектов этого региона расположены на расстоянии до 50 астрономических единиц от Солнца (около 7,5 миллиарда километров).

За этим пределом наблюдалось резкое уменьшение количества материи, после которой пространство казалось почти пустым. Однако новые данные, полученные международной командой астрономов с помощью телескопа Subaru на Гавайях, кардинально изменяют эту картину.

При поисках новых целей для миссии NASA New Horizons ученые идентифицировали одиннадцать объектов, находящихся на расстоянии от 70 до 90 астрономических единиц (от 10,5 до 13,5 миллиарда километров), говорится в статье на arXiv. Это гораздо дальше, чем основная масса тел пояса.

Интересно, что между "классическим" поясом Койпера и этой новой группой объектов существует значительный разрыв — почти пустая зона протяженностью около 2,2 миллиарда километров (от 55 до 70 а.е.). Такая структура напоминает устройство других планетных систем, где часто наблюдаются несколько отдельных колец обломков, разделенных промежутками. Ранее астрономы сочли нашу систему аномально компактной по сравнению с другими, но теперь выглядит так, что мы просто не видели ее полной картины из-за технических ограничений.

Это открытие имеет немаловажное значение для миссии аппарата New Horizons, который сейчас находится на расстоянии около 9 миллиардов километров от Земли. Ранее считалось, что зонд уже покидает пояс Койпера и выходит в межзвездное пространство. Однако если новая структура подтвердится, аппарат может путешествовать через этот регион еще десятилетиями, имея шанс исследовать эти древние обломки вблизи.

Ученые предполагают, что найденная группа тел может быть "вторым поясом Койпера" или свидетельством того, что солнечная туманность — облако газа и пыли, из которой родилась наша система — была значительно больше.