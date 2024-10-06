Исследователи обнаружили самые старые на Земле бактерии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Исследователи обнаружили самые старые на Земле бактерии

Микроскоп
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Источник:  online.ua

Ученые обнаружили в разломе магматической породы с территории Южной Африки на глубине 15 метров колонию микроорганизмов старше 2 млрд лет.

Главные тезисы

  • Ученые обнаружили самые старые на Земле бактерии в колонии возрастом более 2 млрд лет в разломе магматической породы в Южной Африке.
  • Колония микроорганизмов обеспечила стабильные условия для существования благодаря закрытым глинистым минералам, что позволило им сохраниться на протяжении миллиардов лет.
  • Изучение этой древней колонии бактерий поможет ученым лучше понять эволюцию жизни на планете и может принести ценные знания при поиске жизни на Марсе.
  • Исследования проведены с использованием электронной и флуоресцентной микроскопии, а также инфракрасной спектроскопии для изучения структуры колонии микробов.
  • Открытие этой колонии бактерий стало уникальным и может расширить наше представление о возможности жизни в экстремальных условиях, давая перспективы для будущих исследований.

Что известно о старейших бактериях на Земле

В материале издания Popular Science отмечается , что это самые старые формы жизни, которые когда-либо обнаруживали в подобных условиях.

Результаты представлены командой ученых Международной континентальной программы научного бурения.

Отмечается, что исследователи из Департамента наук о Земле Токийского университета провели сразу три типа исследования.

Исследователи обнаружили старейшую колонию микроорганизмов на Земле
Ученый

Они использовали электронную и флуоресцентную микроскопию и инфракрасную спектроскопию.

По результатам анализа ДНК найденных клеток ученые выяснили, что колония микробов успешно существует среди камней уже 2 млрд лет.

Мы не знали, пригодны ли для жизни камни 2 миллиарда лет. До сих пор древнейшим геологическим слоем, в котором были найдены живые микроорганизмы, было отложение под дном океана в возрасте 100 млн лет, поэтому это очень увлекательное открытие, — объясняет ведущий автор исследования а доцент Высшей школы науки Токийского университета Йохей Сузуки.

В чем состоит важность выявления наиболее старой обнаруженной когда-то колонии микробов

По мнению японских исследователей, особая среда обеспечила существование колонии в течение столь длительного времени.

В породах колонии микробов были плотно закрытыми глинистыми минералами.

Образцы пород выбурили с территории Бешвельдского магматического комплекса. Там миллиарды лет тому назад вулканическая магма постепенно охлаждалась под поверхностью Земли.

Такие условия обеспечили стабильность для микробной жизни, которая развивалась очень медленно, по сравнению с эволюционными изменениями.

Исследователи планируют изучить образцы колоний для того, чтобы понять, какой была жизнь на планете за миллиарды лет до появления людей.

Кроме того, это может помочь в поисках жизни на Марсе.

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