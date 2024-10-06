Ученые обнаружили в разломе магматической породы с территории Южной Африки на глубине 15 метров колонию микроорганизмов старше 2 млрд лет.

Что известно о старейших бактериях на Земле

В материале издания Popular Science отмечается , что это самые старые формы жизни, которые когда-либо обнаруживали в подобных условиях.

Результаты представлены командой ученых Международной континентальной программы научного бурения.

Отмечается, что исследователи из Департамента наук о Земле Токийского университета провели сразу три типа исследования.

Ученый

Они использовали электронную и флуоресцентную микроскопию и инфракрасную спектроскопию.

По результатам анализа ДНК найденных клеток ученые выяснили, что колония микробов успешно существует среди камней уже 2 млрд лет.

Мы не знали, пригодны ли для жизни камни 2 миллиарда лет. До сих пор древнейшим геологическим слоем, в котором были найдены живые микроорганизмы, было отложение под дном океана в возрасте 100 млн лет, поэтому это очень увлекательное открытие, — объясняет ведущий автор исследования а доцент Высшей школы науки Токийского университета Йохей Сузуки. Поделиться

В чем состоит важность выявления наиболее старой обнаруженной когда-то колонии микробов

По мнению японских исследователей, особая среда обеспечила существование колонии в течение столь длительного времени.

В породах колонии микробов были плотно закрытыми глинистыми минералами.

Образцы пород выбурили с территории Бешвельдского магматического комплекса. Там миллиарды лет тому назад вулканическая магма постепенно охлаждалась под поверхностью Земли.

Такие условия обеспечили стабильность для микробной жизни, которая развивалась очень медленно, по сравнению с эволюционными изменениями.

Исследователи планируют изучить образцы колоний для того, чтобы понять, какой была жизнь на планете за миллиарды лет до появления людей.

Кроме того, это может помочь в поисках жизни на Марсе.