Дослідники знайшли найстаріші на Землі бактерії

Науковці виявили у розломі магматичної породи з території Південної Африки на глибині 15 метрів колонію мікроорганізмів віком у понад 2 млрд років.

Що відомо про найстаріші бактерії на Землі

У матеріалі видання Popular Science зазначається, що це найбільш старі форми життя, які коли небудь виявляли у подібних умовах.

Результати були представлені командою науковців Міжнародної континентальної програми наукового буріння.

Зазначається, що дослідники з Департаменту наук про Землю Токійського університету провели одразу 3 типи дослідження.

Науковець

Вони використали електронну та флуоресцентну мікроскопію та інфрачервону спектроскопію.

За результатами аналізу ДНК знайдених клітин науковці з’ясували, що колонія мікробів успішно існує серед каміння вже протягом 2 млрд років.

Ми не знали, чи придатні для життя камені віком 2 мільярди років. Досі найдавнішим геологічним шаром, у якому були знайдені живі мікроорганізми, було відкладення під дном океану віком 100 млн років, тому це дуже захоплююче відкриття, — пояснює провідний автор дослідження а доцент Вищої школи науки Токійського університету Йохей Сузукі. Поширити

У чому полягає важливість виявлення найбільш старої виявленої колись колонії мікробів

На думку японських дослідників, особливе середовище забезпечило існування колонії протягом настільки тривалого часу.

У породах колонії бактерій були щільно закритими глинистими мінералами.

Зразки порід вибурили з території Бешвельдського магматичного комплексу. Там мільярди років тому вулканічна магма поступово охолоджувалася під поверхнею Землі.

Такі умови забезпечили стабільність для мікробного життя, яке розвивалося надзвичайно повільно, порівняно з еволюційними змінами.

Дослідники планують вивчити зразки колоній для того, аби зрозуміти, яким було життя на планеті за мільярди років до появи людей.

Крім того, це може допомогти у пошуках життя на Марсі.