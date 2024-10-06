Дослідники знайшли найстаріші на Землі бактерії

Науковці виявили у розломі магматичної породи з території Південної Африки на глибині 15 метрів колонію мікроорганізмів віком у понад 2 млрд років.
Головні тези:
- Науковці виявили найстарішу колонію мікроорганізмів у розломі магматичної породи на глибині 15 метрів у Південній Африці віком понад 2 млрд років.
- Це найбільш старі форми життя, які коли-небудь були виявлені у схожих умовах, із використанням електронної та флуоресцентної мікроскопії, а також інфрачервоної спектроскопії.
- Виявлення найстарішої колонії мікроорганізмів має важливе становлення для розуміння життя на планеті за мільярди років до появи людей та може бути корисним у пошуках життя на Марсі.
- Стабільні умови у породах колонії бактерій забезпечили їм можливість успішно існувати протягом 2 млрд років у глинистих мінераілтах під поверхнею Землі.
- Дослідники планують подальше вивчення зразків колоній для отримання більш детального розуміння життя на планеті у глибшому минулому.
Що відомо про найстаріші бактерії на Землі
У матеріалі видання Popular Science зазначається, що це найбільш старі форми життя, які коли небудь виявляли у подібних умовах.
Результати були представлені командою науковців Міжнародної континентальної програми наукового буріння.
Зазначається, що дослідники з Департаменту наук про Землю Токійського університету провели одразу 3 типи дослідження.
Вони використали електронну та флуоресцентну мікроскопію та інфрачервону спектроскопію.
За результатами аналізу ДНК знайдених клітин науковці з’ясували, що колонія мікробів успішно існує серед каміння вже протягом 2 млрд років.
У чому полягає важливість виявлення найбільш старої виявленої колись колонії мікробів
На думку японських дослідників, особливе середовище забезпечило існування колонії протягом настільки тривалого часу.
У породах колонії бактерій були щільно закритими глинистими мінералами.
Зразки порід вибурили з території Бешвельдського магматичного комплексу. Там мільярди років тому вулканічна магма поступово охолоджувалася під поверхнею Землі.
Такі умови забезпечили стабільність для мікробного життя, яке розвивалося надзвичайно повільно, порівняно з еволюційними змінами.
Дослідники планують вивчити зразки колоній для того, аби зрозуміти, яким було життя на планеті за мільярди років до появи людей.
Крім того, це може допомогти у пошуках життя на Марсі.
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