Дослідники знайшли найстаріші на Землі бактерії
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Дослідники знайшли найстаріші на Землі бактерії

Мікроскоп
Джерело:  online.ua

Науковці виявили у розломі магматичної породи з території Південної Африки на глибині 15 метрів колонію мікроорганізмів віком у понад 2 млрд років. 

Головні тези:

  • Науковці виявили найстарішу колонію мікроорганізмів у розломі магматичної породи на глибині 15 метрів у Південній Африці віком понад 2 млрд років.
  • Це найбільш старі форми життя, які коли-небудь були виявлені у схожих умовах, із використанням електронної та флуоресцентної мікроскопії, а також інфрачервоної спектроскопії.
  • Виявлення найстарішої колонії мікроорганізмів має важливе становлення для розуміння життя на планеті за мільярди років до появи людей та може бути корисним у пошуках життя на Марсі.
  • Стабільні умови у породах колонії бактерій забезпечили їм можливість успішно існувати протягом 2 млрд років у глинистих мінераілтах під поверхнею Землі.
  • Дослідники планують подальше вивчення зразків колоній для отримання більш детального розуміння життя на планеті у глибшому минулому.

Що відомо про найстаріші бактерії на Землі

У матеріалі видання Popular Science зазначається, що це найбільш старі форми життя, які коли небудь виявляли у подібних умовах.

Результати були представлені командою науковців Міжнародної континентальної програми наукового буріння.

Зазначається, що дослідники з Департаменту наук про Землю Токійського університету провели одразу 3 типи дослідження.

Дослідники знайшли найстарішу колонію мікроорганізмів на Землі
Науковець

Вони використали електронну та флуоресцентну мікроскопію та інфрачервону спектроскопію.

За результатами аналізу ДНК знайдених клітин науковці з’ясували, що колонія мікробів успішно існує серед каміння вже протягом 2 млрд років.

Ми не знали, чи придатні для життя камені віком 2 мільярди років. Досі найдавнішим геологічним шаром, у якому були знайдені живі мікроорганізми, було відкладення під дном океану віком 100 млн років, тому це дуже захоплююче відкриття, — пояснює провідний автор дослідження а доцент Вищої школи науки Токійського університету Йохей Сузукі.

У чому полягає важливість виявлення найбільш старої виявленої колись колонії мікробів

На думку японських дослідників, особливе середовище забезпечило існування колонії протягом настільки тривалого часу.

У породах колонії бактерій були щільно закритими глинистими мінералами.

Зразки порід вибурили з території Бешвельдського магматичного комплексу. Там мільярди років тому вулканічна магма поступово охолоджувалася під поверхнею Землі.

Такі умови забезпечили стабільність для мікробного життя, яке розвивалося надзвичайно повільно, порівняно з еволюційними змінами.

Дослідники планують вивчити зразки колоній для того, аби зрозуміти, яким було життя на планеті за мільярди років до появи людей.

Крім того, це може допомогти у пошуках життя на Марсі.

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