Истребители РФ провоцировали самолет ВВС Британии над Черным морем

В прошлом месяце два российских военных самолета «неоднократно и опасно» приближались к невооруженному разведывательному самолету ВВС Великобритании над Черным морем.

Российские истребители шли на перехват самолета Британии над Черным морем

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В Министерстве обороны заявили, что самолет-разведчик Rivet Joint выполнял плановый международный полет для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО, когда российский истребитель Су-35 приблизился к Rivet Joint настолько близко, что сработали его аварийные системы, выключив автопилот.

Кроме того, самолет Су-27 также пролетел шесть раз перед британским самолетом, приблизившись к его носу на расстояние до шести метров.

Министр обороны Британии Джон Гили высоко оценил профессионализм экипажа ВВС во время «неприемлемых российских пролетов», которые, по словам главы британского МО, являются самым опасным действием России с 2022 года, когда российский пилот выпустил ракету по самолету Rivet Joint над Черным морем.

Осуждая приближение в воздухе, Гили заявил:

Этот инцидент является еще одним примером опасного и неприемлемого поведения российских пилотов по поводу невооруженного самолета, совершающего полет в международном воздушном пространстве. Эти действия создают серьезный риск аварий и потенциальной эскалации. Джон Гилли Министр обороны Британии

Он добавил:

Этот инцидент не повлияет на решительность Великобритании защищать НАТО, наших союзников и наши интересы от российской агрессии.

Министерство обороны и Министерство иностранных дел Британии призвали российское посольство осудить этот инцидент.