Истребители РФ провоцировали самолет ВВС Британии над Черным морем
Категория
Мир
Дата публикации

Истребители РФ провоцировали самолет ВВС Британии над Черным морем

самолет
Read in English
Читати українською
Источник:  BBC

В прошлом месяце два российских военных самолета «неоднократно и опасно» приближались к невооруженному разведывательному самолету ВВС Великобритании над Черным морем.

Главные тезисы

  • Российские истребители опасно приблизились к невооруженному разведывательному самолету ВВС Великобритании над Черным морем, вызвав аварийное выключение автопилота.
  • Министр обороны Британии назвал действия российских самолетов наиболее опасными с начала 2022 года и призвал российское посольство осудить инцидент.

Российские истребители шли на перехват самолета Британии над Черным морем

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В Министерстве обороны заявили, что самолет-разведчик Rivet Joint выполнял плановый международный полет для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО, когда российский истребитель Су-35 приблизился к Rivet Joint настолько близко, что сработали его аварийные системы, выключив автопилот.

Кроме того, самолет Су-27 также пролетел шесть раз перед британским самолетом, приблизившись к его носу на расстояние до шести метров.

Министр обороны Британии Джон Гили высоко оценил профессионализм экипажа ВВС во время «неприемлемых российских пролетов», которые, по словам главы британского МО, являются самым опасным действием России с 2022 года, когда российский пилот выпустил ракету по самолету Rivet Joint над Черным морем.

Осуждая приближение в воздухе, Гили заявил:

Этот инцидент является еще одним примером опасного и неприемлемого поведения российских пилотов по поводу невооруженного самолета, совершающего полет в международном воздушном пространстве. Эти действия создают серьезный риск аварий и потенциальной эскалации.

Джон Гилли

Джон Гилли

Министр обороны Британии

Он добавил:

Этот инцидент не повлияет на решительность Великобритании защищать НАТО, наших союзников и наши интересы от российской агрессии.

Министерство обороны и Министерство иностранных дел Британии призвали российское посольство осудить этот инцидент.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Российский пилот пытался сбить британский самолет над Черным морем в 2022 году — BBC
Российский пилот пытался сбить британский самолет над Черным морем в 2022 году — BBC
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российский самолет с радиоактивным грузом чуть не разбился возле резиденции Путина
Российский самолет с радиоактивным грузом чуть не разбился возле резиденции Путина
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Российский самолет провоцировал ВВС Швеции и Германии над Балтикой
Team Luftwaffe
Перехват

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?