Винищувачі РФ провокували літак ВПС Британії над Чорним морем

Джерело:  BBC

Минулого місяця два російські військові літаки «неодноразово та небезпечно» наближалися до неозброєного розвідувального літака ВПС Великої Британії над Чорним морем.

Головні тези:

  • Російські винищувачі неприпустимо наближалися до розвідувального літака ВПС Британії над Чорним морем, що призвело до аварійного вимкнення автопілота.
  • Міністр оборони Британії високо оцінив професіоналізм екіпажу ВПС та визначив дії російських літаків як найнебезпечніші з початку 2022 року.

Російські винищувачі йшли на перехоплення літака Британії над Чорним морем

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

У Міністерстві оборони заявили, що літак-розвідник Rivet Joint виконував плановий міжнародний політ задля забезпечення безпеки східного флангу НАТО, коли російський винищувач Су-35 наблизився до Rivet Joint настільки близько, що спрацювали його аварійні системи, вимкнувши автопілот.

Крім того, літак Су-27 також шість разів пролетів перед британським літаком, наблизившись до його носа на відстань до шести метрів.

Міністр оборони Британії Джон Гілі високо оцінив професіоналізм екіпажу ВПС під час «неприйнятних російських прольотів», які, за словами очільника британського МО, є найнебезпечнішою дією Росії з 2022 року, коли російський пілот випустив ракету по літаку Rivet Joint над Чорним морем.

Засуджуючи наближення в повітрі, Гілі заявив:

Цей інцидент є ще одним прикладом небезпечної та неприйнятної поведінки російських пілотів щодо неозброєного літака, який здійснює політ у міжнародному повітряному просторі. Ці дії створюють серйозний ризик аварій та потенційної ескалації.

Джон Гілі

Міністр оборони Британії

Він додав:

Цей інцидент не вплине на рішучість Великої Британії захищати НАТО, наших союзників та наші інтереси від російської агресії.

Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ Британії закликали російське посольство засудити цей інцидент.

