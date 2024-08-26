Из артефактов войны. Украина презентовала 10-тонную инсталляцию на фестивале Burning Man

На американском фестивале Burning Man украинцы представили инсталляцию под названием I'm Fine ("Я в порядке"). Она сделана из простреленных дорожных знаков и других поверхностей, поврежденных в результате войны РФ против Украины.

Что известно об инсталляции Burning Man

Как рассказал инициатор проекта Виталий Дейнега, больше среди материалов, которые использовали для создания инсталляции, расстрелянных и порванных обломками знаков «Пешеходный переход». Также есть два знака «Осторожно, дети».

Один из них был снят возле полностью разрушенной россиянами школы в Херсонской области. Есть кусок торгового центра из Херсона и большие дорожные знаки с названиями населенных пунктов, в частности, Посад-Покровского, Чернигова, Харькова, Херсона и т.д. Кроме того есть калитки и куски заборов. Например, большие и тяжелые железные ворота из Макарова, которые вырвало и смяло взрывной волной.

I'm Fine — так называется наша работа в этом году на американском Burning Man. Если смотреть на нее издалека — это просто красивые и яркие, почти игрушечные буквы. Но когда подходишь к ним поближе — видишь, что обшиты их элементами поверхностей, которые повредили российские ракеты, снаряды и пули. Поделиться

Дейнега отмечает, что люди обычно просто стоят и смотрят. Иногда очень долго. Более смелые касаются острых краев. Многие плачут.

Кажется, наша идея сработала, и ее услышат здесь десятки тысяч людей». Поделиться

Что известно о фестивале Burning Man

Burning Man — это ежегодный фестиваль, который в 2024 году проходит в пустыне американского штата Невада. Свое начало это движение берет еще с 1986 года.

Во время этого мероприятия люди демонстрируют свои культурные перформансы. Художники со всего мира принимают участие в сооружении Блэк-Рок-Сити — временного мегаполиса, где расположены различные художественные объекты.

В прошлом году на фестивале Burning Man украинская команда представила военный мемориал The Hedgehog Temple (в переводе «Храм ежа»).