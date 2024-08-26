Из артефактов войны. Украина презентовала 10-тонную инсталляцию на фестивале Burning Man

На американском фестивале Burning Man украинцы представили инсталляцию под названием I'm Fine ("Я в порядке"). Она сделана из простреленных дорожных знаков и других поверхностей, поврежденных в результате войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Инсталляция I'm Fine на фестивале Burning Man создана из материалов, поврежденных в результате войны РФ против Украины.
- Украинцы регулярно участвуют в фестивале Burning Man, представляя уникальные арт-объекты, связанные с историей своей страны.
- Фестиваль Burning Man — это ежегодное мероприятие, где художники со всего мира создают временный мегаполис с уникальными художественными объектами.
- Прошлогодний украинский арт-объект на Burning Man был посвящен военной тематике и символизировал защиту Украины во время войны.
- Burning Man является площадкой для культурного обмена и демонстрации художественных перформансов, привлекая талантливых художников со всего мира.
Что известно об инсталляции Burning Man
Как рассказал инициатор проекта Виталий Дейнега, больше среди материалов, которые использовали для создания инсталляции, расстрелянных и порванных обломками знаков «Пешеходный переход». Также есть два знака «Осторожно, дети».
Один из них был снят возле полностью разрушенной россиянами школы в Херсонской области. Есть кусок торгового центра из Херсона и большие дорожные знаки с названиями населенных пунктов, в частности, Посад-Покровского, Чернигова, Харькова, Херсона и т.д. Кроме того есть калитки и куски заборов. Например, большие и тяжелые железные ворота из Макарова, которые вырвало и смяло взрывной волной.
Дейнега отмечает, что люди обычно просто стоят и смотрят. Иногда очень долго. Более смелые касаются острых краев. Многие плачут.
Что известно о фестивале Burning Man
Burning Man — это ежегодный фестиваль, который в 2024 году проходит в пустыне американского штата Невада. Свое начало это движение берет еще с 1986 года.
Во время этого мероприятия люди демонстрируют свои культурные перформансы. Художники со всего мира принимают участие в сооружении Блэк-Рок-Сити — временного мегаполиса, где расположены различные художественные объекты.
В прошлом году на фестивале Burning Man украинская команда представила военный мемориал The Hedgehog Temple (в переводе «Храм ежа»).
Это арт-объект в форме огромного ежа, сделанного из противотанковых ежей, одного из символов обороны Украины во время полномасштабной войны.
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