З артефактів війни. Україна презентувала 10-тонну інсталяцію на фестивалі Burning Man

На американському фестивалі Burning Man українці представили інсталяцію під назвою I'm Fine ("Я в порядку"). Вона зроблена з прострелених дорожніх знаків та інших поверхонь, що були пошкоджені внаслідок війни РФ проти України.
Головні тези:
- Інсталяція I'm Fine на фестивалі Burning Man становить 10 тонн і зроблена з прострелених дорожніх знаків та інших матеріалів, що пошкоджені внаслідок війни РФ проти України.
- Українські митці привертають увагу до наслідків війни через арт-проекти на міжнародних фестивалях, у тому числі на Burning Man.
- Фестиваль Burning Man щорічно привертає тисячі учасників та митців з усього світу для спільного створення мистецьких об'єктів у пустелі штату Невада.
- Українська команда не перший рік приймає участь у фестивалі Burning Man, представляючи арт-проекти з воєнною символікою та месседжем миру.
Що відомо про інсталяцію Burning Man
Як розповів ініціатор проєкту Віталій Дейнега, найбільше серед матеріалів, які використали для створення інсталяції, розстріляних і порваних уламками знаків «Пішохідний перехід». Також є два знаки «Обережно, діти».
Один з них було знято біля повністю зруйнованої росіянами школи в Херсонській області. Є шматок торгового центру з Херсона та великі дорожні знаки з назвами населених пунктів, зокрема Посад-Покровського, Чернігова, Харкова, Херсона тощо. Крім того є хвіртки і шматки парканів. Наприклад, великі і важкі залізні ворота з Макарова, які вирвало і зімʼяло вибуховою хвилею.
Дейнега зазначає, що люди зазвичай просто стоять і дивляться. Іноді дуже довго. Сміливіші торкаються гострих країв. Багато хто плаче.
Що відомо про фестиваль Burning Man
Burning Man — це щорічний фестиваль, що у 2024-му відбувається в пустелі американського штату Невада. Свій початок цей рух бере ще з 1986 року.
Під час цього заходу люди демонструють власні культурні перформанси. Митці з усього світу беруть участь у спорудженні Блек-Рок-Сіті — тимчасового мегаполіса, де розміщені різні мистецькі об’єкти.
Минулоріч на фестивалі Burning Man українська команда представила військовий меморіал The Hedgehog Temple (у перекладі «Храм їжака»).
Це арт-обʼєкт у формі величезного їжака, зробленого з протитанкових їжаків — одного із символів оборони України під час повномасштабної війни.
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