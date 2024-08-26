З артефактів війни. Україна презентувала 10-тонну інсталяцію на фестивалі Burning Man

На американському фестивалі Burning Man українці представили інсталяцію під назвою I'm Fine ("Я в порядку"). Вона зроблена з прострелених дорожніх знаків та інших поверхонь, що були пошкоджені внаслідок війни РФ проти України.

Що відомо про інсталяцію Burning Man

Як розповів ініціатор проєкту Віталій Дейнега, найбільше серед матеріалів, які використали для створення інсталяції, розстріляних і порваних уламками знаків «Пішохідний перехід». Також є два знаки «Обережно, діти».

Один з них було знято біля повністю зруйнованої росіянами школи в Херсонській області. Є шматок торгового центру з Херсона та великі дорожні знаки з назвами населених пунктів, зокрема Посад-Покровського, Чернігова, Харкова, Херсона тощо. Крім того є хвіртки і шматки парканів. Наприклад, великі і важкі залізні ворота з Макарова, які вирвало і зімʼяло вибуховою хвилею.

I’m Fine — так називається наша робота цього року на американському Burning Man. Якщо дивитись на неї здалеку — це просто красиві і яскраві, майже іграшкові, букви. Але коли підходиш до них ближче — бачиш, що обшито їх елементами поверхонь, які пошкодили російські ракети, снаряди та кулі. Поширити

Дейнега зазначає, що люди зазвичай просто стоять і дивляться. Іноді дуже довго. Сміливіші торкаються гострих країв. Багато хто плаче.

Здається, наша ідея спрацювала і її почують тут десятки тисяч людей». Поширити

Що відомо про фестиваль Burning Man

Burning Man — це щорічний фестиваль, що у 2024-му відбувається в пустелі американського штату Невада. Свій початок цей рух бере ще з 1986 року.

Під час цього заходу люди демонструють власні культурні перформанси. Митці з усього світу беруть участь у спорудженні Блек-Рок-Сіті — тимчасового мегаполіса, де розміщені різні мистецькі об’єкти.

Минулоріч на фестивалі Burning Man українська команда представила військовий меморіал The Hedgehog Temple (у перекладі «Храм їжака»).