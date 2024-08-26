З артефактів війни. Україна презентувала 10-тонну інсталяцію на фестивалі Burning Man
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З артефактів війни. Україна презентувала 10-тонну інсталяцію на фестивалі Burning Man

З артефактів війни. Україна презентувала 10-тонну інсталяцію на фестивалі Burning Man
Джерело:  online.ua

На американському фестивалі Burning Man українці представили інсталяцію під назвою I'm Fine ("Я в порядку"). Вона зроблена з прострелених дорожніх знаків та інших поверхонь, що були пошкоджені внаслідок війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Інсталяція I'm Fine на фестивалі Burning Man становить 10 тонн і зроблена з прострелених дорожніх знаків та інших матеріалів, що пошкоджені внаслідок війни РФ проти України.
  • Українські митці привертають увагу до наслідків війни через арт-проекти на міжнародних фестивалях, у тому числі на Burning Man.
  • Фестиваль Burning Man щорічно привертає тисячі учасників та митців з усього світу для спільного створення мистецьких об'єктів у пустелі штату Невада.
  • Українська команда не перший рік приймає участь у фестивалі Burning Man, представляючи арт-проекти з воєнною символікою та месседжем миру.

Що відомо про інсталяцію Burning Man

Як розповів ініціатор проєкту Віталій Дейнега, найбільше серед матеріалів, які використали для створення інсталяції, розстріляних і порваних уламками знаків «Пішохідний перехід». Також є два знаки «Обережно, діти».

Один з них було знято біля повністю зруйнованої росіянами школи в Херсонській області. Є шматок торгового центру з Херсона та великі дорожні знаки з назвами населених пунктів, зокрема Посад-Покровського, Чернігова, Харкова, Херсона тощо. Крім того є хвіртки і шматки парканів. Наприклад, великі і важкі залізні ворота з Макарова, які вирвало і зімʼяло вибуховою хвилею.

I’m Fine — так називається наша робота цього року на американському Burning Man. Якщо дивитись на неї здалеку — це просто красиві і яскраві, майже іграшкові, букви. Але коли підходиш до них ближче — бачиш, що обшито їх елементами поверхонь, які пошкодили російські ракети, снаряди та кулі.

Дейнега зазначає, що люди зазвичай просто стоять і дивляться. Іноді дуже довго. Сміливіші торкаються гострих країв. Багато хто плаче.

Здається, наша ідея спрацювала і її почують тут десятки тисяч людей».

Що відомо про фестиваль Burning Man

Burning Man — це щорічний фестиваль, що у 2024-му відбувається в пустелі американського штату Невада. Свій початок цей рух бере ще з 1986 року.

Під час цього заходу люди демонструють власні культурні перформанси. Митці з усього світу беруть участь у спорудженні Блек-Рок-Сіті — тимчасового мегаполіса, де розміщені різні мистецькі об’єкти.

Минулоріч на фестивалі Burning Man українська команда представила військовий меморіал The Hedgehog Temple (у перекладі «Храм їжака»).

Це арт-обʼєкт у формі величезного їжака, зробленого з протитанкових їжаків — одного із символів оборони України під час повномасштабної війни.

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