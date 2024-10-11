В этом году Нобелевскую премию мира было решено присудить японской организации Nihon Hidankyo, которая занимается пострадавшими в результате атомной бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки со стороны США в конце Второй мировой войны.

Что известно о нынешнем лауреате Нобелевской премии мира

Nihon Hidankyo представляет собой массовое движение людей, объединенных борьбой за ядерное разоружение в мире и демонстрацией ужасных последствий ее применения.

После того, как США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в Японии возникло массовое движение, участники которого выступили за демонстрацию ужасных последствий использования ядерного оружия.

Постепенно возникла мощная международная норма, стигматизировавшая использование ядерного оружия как морально неприемлемое. Эта норма получила название "ядерного табу". Свидетельство "Хибакуся" — выживших в Хиросиме и Нагасаки уникально в этом более широком контексте.

Те. выжившие и ставшие свидетелями применения атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки помогли создать и объединить широкую международную оппозицию производству и применению ядерного оружия, опираясь на личные истории, создавая образовательные кампании на основе собственного опыта и выдавая срочные предостережения против распространения и использования ядер. .

Норвежский Нобелевский комитет хочет признать один обнадеживающий факт : почти за 80 лет ядерное оружие не использовалось в войне. Чрезвычайные усилия Nihon Hidankyo и других представителей "Хибакуся" внесли большой вклад в установку ядерного табу. Поэтому вызывает беспокойство, что сегодня это табу находится под давлением, — отмечается в заявлении. Поделиться

Что известно о нобелевских лауреатах в этом году в других отраслях