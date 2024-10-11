В этом году Нобелевскую премию мира было решено присудить японской организации Nihon Hidankyo, которая занимается пострадавшими в результате атомной бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки со стороны США в конце Второй мировой войны.
Главные тезисы
- Nihon Hidankyo стала лауреатом Нобелевской премии мира-2024 за борьбу за ядерное разоружение и предотвращение использования ядерного оружия.
- Движение 'Хибакуса' сделало значительный вклад в формирование 'ядерного табу' как запрета на применение ядерного оружия.
- Японские хибакуся помогли создать международную оппозицию производству и использованию ядерного оружия на основе своих личных историй.
- Норвежский Нобелевский комитет отметил, что ядерное оружие не использовалось в течение почти 80 лет, благодаря усилиям Nihon Hidankyo и движения 'Хибакуса'.
- В этом году также отмечены лауреаты Нобелевской премии по литературе, физике и медицине за их значительные достижения в своих областях.
Что известно о нынешнем лауреате Нобелевской премии мира
Nihon Hidankyo представляет собой массовое движение людей, объединенных борьбой за ядерное разоружение в мире и демонстрацией ужасных последствий ее применения.
После того, как США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в Японии возникло массовое движение, участники которого выступили за демонстрацию ужасных последствий использования ядерного оружия.
Постепенно возникла мощная международная норма, стигматизировавшая использование ядерного оружия как морально неприемлемое. Эта норма получила название "ядерного табу". Свидетельство "Хибакуся" — выживших в Хиросиме и Нагасаки уникально в этом более широком контексте.
Те. выжившие и ставшие свидетелями применения атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки помогли создать и объединить широкую международную оппозицию производству и применению ядерного оружия, опираясь на личные истории, создавая образовательные кампании на основе собственного опыта и выдавая срочные предостережения против распространения и использования ядер. .
Что известно о нобелевских лауреатах в этом году в других отраслях
Нынешним лауреатом Нобелевской премии по литературе избрали южнокорейскую писательницу Хан Канг за насыщенную поэтическую прозу в противостоянии историческим травмам и разоблачению хрупкости человеческой жизни.
Лауреатами Нобелевской премии 2024 года по физике стали Джон Гопфилд и Джефри Эверест Гинтон за "фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей".
Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии стали ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее участие в посттранскрипционной регуляции генов.
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