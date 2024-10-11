Цьогоріч Нобелівську премію миру було вирішено присудити японській організації Nihon Hidankyo, яка опікується постраждалими внаслідок атомного бомбардування міст Хіросіма і Нагасакі з боку США наприкінці Другої світової війни.

Що відомо про цьогорічного лавреата Нобелівської премії миру

Зазначається, що Nihon Hidankyo представляє собою масовий рух людей, які об’єднані боротьбою за ядерне роззброєння у світі і демонстрацією жахливих наслідків її застосування.

Після того як США скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі, у Японії виник масовий рух, учасники якого виступили за демонстрацію жахливих наслідків використання ядерної зброї.

Поступово виникла потужна міжнародна норма, яка стигматизувала використання ядерної зброї як морально неприйнятне. Ця норма отримала назву "ядерного табу". Свідчення "Хібакуся" — тих, хто вижив у Хіросімі та Нагасакі, є унікальним у цьому ширшому контексті.

Ті. хто вижив і став свідками застосування атомних бомб у Хіросімі та Нагасакі, допомогли створити та об’єднати широку міжнародну опозицію виробництву та застосуванню ядерної зброї, спираючись на особисті історії, створюючи освітні кампанії на основі власного досвіду та видаючи термінові застереження проти поширення та використання ядерної зброї.

Норвезький Нобелівський комітет хоче визнати один обнадійливий факт: за майже 80 років ядерна зброя не використовувалася у війні. Надзвичайні зусилля Nihon Hidankyo та інших представників "Хібакуся" зробили великий внесок у встановлення ядерного табу. Тому викликає занепокоєння те, що сьогодні це табу знаходиться під тиском, — зазначається у заяві. Поширити

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