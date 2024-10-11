Обрано лавреата Нобелівської премії миру-2024
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Обрано лавреата Нобелівської премії миру-2024

Нобелівська премія
Джерело:  Нобелівська премія

Цьогоріч Нобелівську премію миру було вирішено присудити японській організації Nihon Hidankyo, яка опікується постраждалими внаслідок атомного бомбардування міст Хіросіма і Нагасакі з боку США наприкінці Другої світової війни.

Головні тези:

  • Nihon Hidankyo отримала Нобелівську премію миру 2024 року за боротьбу за ядерне роззброєння та демонстрацію наслідків використання ядерної зброї
  • Учасники руху “Хібакуся” здійснили великий внесок у формування “ядерного табу” як міжнародної норми проти використання ядерної зброї
  • Норвезький Нобелівський комітет відзначив, що протягом майже 80 років ядерна зброя не використовувалася у війні
  • У цьому році також було визнано лауреатів у галузі літератури, фізики та медицини заслугованою Нобелівською премією
  • Покоління 'Хібакуся' і Nihon Hidankyo продовжують підтримувати світову свідомість щодо необхідності ядерного роззброєння та утримання 'ядерного табу'

Що відомо про цьогорічного лавреата Нобелівської премії миру

Зазначається, що Nihon Hidankyo представляє собою масовий рух людей, які об’єднані боротьбою за ядерне роззброєння у світі і демонстрацією жахливих наслідків її застосування.

Після того як США скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі, у Японії виник масовий рух, учасники якого виступили за демонстрацію жахливих наслідків використання ядерної зброї.

Поступово виникла потужна міжнародна норма, яка стигматизувала використання ядерної зброї як морально неприйнятне. Ця норма отримала назву "ядерного табу". Свідчення "Хібакуся" — тих, хто вижив у Хіросімі та Нагасакі, є унікальним у цьому ширшому контексті.

Ті. хто вижив і став свідками застосування атомних бомб у Хіросімі та Нагасакі, допомогли створити та об’єднати широку міжнародну опозицію виробництву та застосуванню ядерної зброї, спираючись на особисті історії, створюючи освітні кампанії на основі власного досвіду та видаючи термінові застереження проти поширення та використання ядерної зброї.

Норвезький Нобелівський комітет хоче визнати один обнадійливий факт: за майже 80 років ядерна зброя не використовувалася у війні. Надзвичайні зусилля Nihon Hidankyo та інших представників "Хібакуся" зробили великий внесок у встановлення ядерного табу. Тому викликає занепокоєння те, що сьогодні це табу знаходиться під тиском, — зазначається у заяві.

Що відомо про нобелівських лавреатів цього року в інших галузях

  • Цьогорічним лавреатом Нобелівської премії з літератури обрали південнокорейську письменницю Хан Канг за насичену поетичну прозу у протистоянні історичним травмам і викриття крихкості людського життя. 

  • Лавреатами Нобелівської премії 2024 року з фізики стали Джон Гопфілд та Джефрі Еверест Гінтон за "фундаментальні відкриття та винаходи, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

  • Лавреатами Нобелівської премії з медицини та фізіології стали вчені Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її участь у посттранскрипційній регуляції генів.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Оголошено цьогорічних нобелівських лауреатів з фізики
Джефрі Еверест Гінтон
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Визначені лавреати Нобелівської премії-2024 з хімії. Що вони відкрили
Нобелівська премія
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Оголошено цьогорічного лауреата Нобелівської премії з літератури
Хан Канг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?