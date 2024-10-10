Цьогорічним лауреатом Нобелівської премії з літератури обрали південнокорейську письменницю Хан Канг за насичену поетичну прозу у протистоянні історичним травмам і викриття крихкості людського життя.

Що відомо про цьогорічну нобелівську лауреатку з літератури Хан Канг

Письменниця і поетеса народилась 27 листопада 1970 року у південнокорейському місті Кванджу. Вона є донькою письменника Хан Сонг-вона. У 10-річному віці переїхали до району Сеула Саюрі, про який з любов’ю написала у романі "Уроки грецької".

Хан Канг вивчала корейську літературу в Університеті Йонсе. Її брат Ган Донг Ріма також письменник.

Кар’єра цьогорічної лауреатки Нобелівської премії з літератури почалась з публікації віршованого твору в одному з зимових випусків періодичного видання "Література і суспільство".

Вже наступного року Хан Канг дебютувала у літературному світі з оповіданням "Шарлатовий якір", яке отримало нагороду у Сеульському весняному літературному конкурсі імені Шінмуна.

Після цього південнокорейська письменниця отримала низку інших престижних нагород, серед яких, літературний приз імені Ї Санг (2005), Премію сьогоденного молодого митця, Корейську літературну премію за найкращий роман тощо.

З літа 2013 року Хан викладає креативне письмо у Сеульському інституті мистецтв та не перестає публікувати нові оповідання та романи.

У 2016 році вона стала лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка", що розповідає про рішучу відмову жінки від м'ясних продуктів та про руйнівні наслідки такого рішення.

Письменниця зазначає, що страждає через мігрені, які, за її словами, допомогають їй зберігати скромність.

Вона також стверджує, що якби не її мігрені, вона, можливо, б ніколи не вирішила стати письменницею.

Що відомо про інших нобелівських лауреатів цього року