Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году избрали южнокорейскую писательницу Хан Канг за насыщенную поэтическую прозу в противостоянии историческим травмам и разоблачению хрупкости человеческой жизни.

Что известно о нобелевской лауреатке по литературе Хан Канг

Писательница и поэтесса родилась 27 ноября 1970 в южнокорейском городе Кванджу. Она является дочерью писателя Хан Сонг-она. В 10-летнем возрасте переехали в район Сеула Саюри, о котором с любовью написала в романе "Уроки греческого".

Хан Канг изучала корейскую литературу в Университете Йонсе. Ее брат Ган Донг Рима тоже писатель.

Карьера лауреатки Нобелевской премии по литературе началась с публикации стихотворного произведения в одном из зимних выпусков периодического издания "Литература и общество".

Уже в следующем году Хан Канг дебютировала в литературном мире с рассказом "Шарлатовый якорь", который получил награду в Сеульском весеннем литературном конкурсе имени Шинмуна.

После этого южнокорейская писательница получила ряд других престижных наград, среди которых, литературный приз имени Санг (2005), Премию сегодняшнего молодого художника, Корейскую литературную премию за лучший роман и т.д.

С лета 2013 года Хан излагает креативное письмо в Сеульском институте искусств и не перестает публиковать новые рассказы и романы.

В 2016 году она стала лауреаткой Международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка", рассказывающей о решительном отказе женщины от мясных продуктов и о разрушительных последствиях такого решения.

Писательница отмечает, что страдает из-за мигреней, которые, по ее словам, помогают ей сохранять скромность.

Она также утверждает, что если бы не ее мигрени, она, возможно, никогда бы не решила стать писательницей.

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