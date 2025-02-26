Издание Nature представило лучшие новые научные фотографии

Редакция журнала Nature сформировала подборку лучших научных снимков за январь 2025 года. Это фотографии невидимого мира клеток, космических явлений, а также разрушительных последствий человеческой деятельности.
Главные тезисы
- Среди лучших фото – изображение северного сияния и Млечного Пути в Латвии.
- Кроме того, указано, что ученые задокументировали более 700 новых видов для науки в бассейне реки Конго.
Лучшие новые научные фотографии по версии Nature
Этот снимок можно считать действительно уникальным, ведь на нем одновременно удалось зафиксировать и северное сияние, и Млечный Путь над полем в Бауске, Латвия.
Стоит обратить внимание на то, что именно эта фотография стала одной из 25 лучших в конкурсе “Фотограф года: Северное сияние”.
По словам ученых, за последние 10 лет в бассейне реки Конго было задокументировано более 700 новых для науки видов.
В первую очередь речь идет о крокодиле Mecistops leptorhynchus и лягушке Congolius robustus.
Также на фото удалось зафиксировать процесс поднятия части 120-тонного рефлектора на гигантскую радиоантенну в Комплексе далекой космической связи NASA вблизи Барстоу, Калифорния.
Что важно понимать, этот объект входит в состав Deep Space Network — глобальной сети станций, поддерживающих межпланетные миссии.
Также ученые показали портрет соседней галактики Андромеды — это мозаика, состоящая из нескольких сотен снимков.
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