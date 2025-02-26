Издание Nature представило лучшие новые научные фотографии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Издание Nature представило лучшие новые научные фотографии

фотограф
Читати українською
Источник:  Nature

Редакция журнала Nature сформировала подборку лучших научных снимков за январь 2025 года. Это фотографии невидимого мира клеток, космических явлений, а также разрушительных последствий человеческой деятельности.

Главные тезисы

  • Среди лучших фото – изображение северного сияния и Млечного Пути в Латвии.
  • Кроме того, указано, что ученые задокументировали более 700 новых видов для науки в бассейне реки Конго.

Лучшие новые научные фотографии по версии Nature

Этот снимок можно считать действительно уникальным, ведь на нем одновременно удалось зафиксировать и северное сияние, и Млечный Путь над полем в Бауске, Латвия.

Стоит обратить внимание на то, что именно эта фотография стала одной из 25 лучших в конкурсе “Фотограф года: Северное сияние”.

Фото: Jānis Paļulis

По словам ученых, за последние 10 лет в бассейне реки Конго было задокументировано более 700 новых для науки видов.

Фото: Mecistops leptorhynchus. Nik Borrow

В первую очередь речь идет о крокодиле Mecistops leptorhynchus и лягушке Congolius robustus.

Фото: Congolius robustus. Václav Gvoždík

Также на фото удалось зафиксировать процесс поднятия части 120-тонного рефлектора на гигантскую радиоантенну в Комплексе далекой космической связи NASA вблизи Барстоу, Калифорния.

Что важно понимать, этот объект входит в состав Deep Space Network — глобальной сети станций, поддерживающих межпланетные миссии.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Также ученые показали портрет соседней галактики Андромеды — это мозаика, состоящая из нескольких сотен снимков.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Что объединяет человека и горбатого кита — результаты исследования
кит
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Использование ИИ уничтожает навыки критического мышления — исследование Microsoft
ИИ
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Как нейропластичность делает людей более счастливыми — исследование
Нейропластичность и ее влияние на жизнь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?