Видання Nature представило найкращі нові наукові світлини

Редакція журналу Nature сформувало добірку найкращих наукових знімків за січень 2025 року. Це світлини невидимого світу клітин, космічних явищ, а також руйнівних наслідків людської діяльності.
Головні тези:
- Серед найкращих фото – зображення північного сяйва та Чумацького Шляху у Латвії.
- Окрім того, вказано, що вчені задокументували понад 700 нових для науки видів у басейні річки Конго.
Найкращі нові наукові світлини за версією Nature
Цей знімок можна вважати дійсно унікальним, адже на ньому одночасно вдалося зафіксувати і північне сяйво, і Чумацький Шлях над полем у Бауска, Латвія.
Варто звернути увагу на те, що саме ця світлина стало однією із 25 найкращих у конкурсі «Фотограф року: Північне сяйво».
За словами вчених, протягом останніх 10 років в басейні річки Конго було задокументовано понад 700 нових для науки видів.
Насамперед йдеться про крокодила Mecistops leptorhynchus і жабу Congolius robustus.
Також на фото вдалося зафіксувати процес підняття частини 120-тонного рефлектора на гігантську радіоантену у Комплексі далекого космічного зв'язку NASA поблизу Барстоу, Каліфорнія.
Що важливо розуміти, цей об’єкт входить до складу Deep Space Network — глобальної мережі станцій, які підтримують міжпланетні місії.
Також науковці показали портрет сусідньої галактики Андромеди — це мозаїка, яка складається з кількох сотень знімків.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-