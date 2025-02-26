Видання Nature представило найкращі нові наукові світлини
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Видання Nature представило найкращі нові наукові світлини

фотограф
Джерело:  Nature

Редакція журналу Nature сформувало добірку найкращих наукових знімків за січень 2025 року. Це світлини невидимого світу клітин, космічних явищ, а також руйнівних наслідків людської діяльності.

Головні тези:

  • Серед найкращих фото – зображення північного сяйва та Чумацького Шляху у Латвії.
  • Окрім того, вказано, що вчені задокументували понад 700 нових для науки видів у басейні річки Конго.

Найкращі нові наукові світлини за версією Nature

Цей знімок можна вважати дійсно унікальним, адже на ньому одночасно вдалося зафіксувати і північне сяйво, і Чумацький Шлях над полем у Бауска, Латвія.

Варто звернути увагу на те, що саме ця світлина стало однією із 25 найкращих у конкурсі «Фотограф року: Північне сяйво».

Фото: Jānis Paļulis

За словами вчених, протягом останніх 10 років в басейні річки Конго було задокументовано понад 700 нових для науки видів.

Фото: Mecistops leptorhynchus. Nik Borrow

Насамперед йдеться про крокодила Mecistops leptorhynchus і жабу Congolius robustus.

Фото: Congolius robustus. Václav Gvoždík

Також на фото вдалося зафіксувати процес підняття частини 120-тонного рефлектора на гігантську радіоантену у Комплексі далекого космічного зв'язку NASA поблизу Барстоу, Каліфорнія.

Що важливо розуміти, цей об’єкт входить до складу Deep Space Network — глобальної мережі станцій, які підтримують міжпланетні місії.

Фото: NASA / JPL-Caltech

Також науковці показали портрет сусідньої галактики Андромеди — це мозаїка, яка складається з кількох сотень знімків.

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