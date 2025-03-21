Изготовление пороха и взрывчатки — Европе не хватает ресурсов и производственных мощностей

Европейские государства сталкиваются с нехваткой ресурсов и производственных мощностей для изготовления пороха и взрывчатых веществ, что становится вызовом на фоне запланированного существенного увеличения расходов на оборону.

Европа сталкивается с проблемами при производстве пороха и взрывчатки

Одним из ключевых вызовов для Европы, как отмечает агентство, есть зависимость от импорта сырья из других стран. В частности, Китай поставляет азотную кислоту и нитроцеллюлозу, необходимые для производства взрывчатки и ракетного топлива.

Решение этой проблемы может быть достигнуто через переориентацию части гражданской химической промышленности на выпуск военной продукции. Однако это требует значительных инвестиций в модернизацию производственных мощностей.

Для привлечения компаний необходимо обеспечить долгосрочные гарантии спроса со стороны армий стран ЕС, а также ослабить жесткие регуляторные ограничения по промышленной деятельности.

Агентство также отмечает необходимость стимулирования собственной химической промышленности к переходу на военное производство. Кроме того, следует пересмотреть правила строительства оборонных заводов и транспортировки готовой продукции.

По данным Bloomberg, ЕС планирует увеличить производство взрывчатки до более чем 4,3 тысячи метрических тонн, что составит прирост в 30%. В частности, немецкий концерн Rheinmetall анонсировал намерение повысить производство пороха на 50% к 2028 году, хотя руководитель компании Армин Паппергер считает, что этому показателю следует достичь 100%.

В настоящее время в Европе функционирует только один крупный завод по производству тротила, которым управляет польская компания Nitro-Chem. Еще один производственный объект планируется построить во Франции. Поделиться

В начале марта 2025 г. председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила амбициозный план перевооружения Европы, общая стоимость которого составляет 800 млрд евро. Для сравнения, за весь 2024 год страны ЕС потратили на оборону 326 миллиардов евро. Реализация этого плана предполагает, что каждое государство-член увеличит свои ежегодные расходы по обороне до 3,5% от ВВП.