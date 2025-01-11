Зеленский поставил цель на 2025 год для украинского ВПК

Зеленский поставил цель на 2025 год производителям украинского оружия

Об этом Зеленский отметил видеообращение, обнародованном на сайте Президента.

Только что провел Ставку. Главное — наши операции с дронами и закупки на этот год, закупки всего, что необходимо силам обороны. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, участники Ставки докладывали относительно контрактов — уже выполняемых, запланированных.

Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех привлеченных — сделать этот год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники.

Президент поручил увеличить количество заказов дронов.

Это уже выполняется. Наши арсеналы — это одна из гарантий независимости, как и точность наших воинов.

Он выразил благодарность всем подразделениям, наносящим удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике захватчиков.

Все больше должно быть столь важных результатов, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Курская операция ВСУ была превентивным шагом.

Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

Зеленский отметил, что Курская операция была превентивным шагом, поскольку у Украины и партнеров была информация о планах России оккупировать север Украины. В частности, фиксировались накопления российских войск для оккупации Сум.

По словам президента, на Курщине находится 60 тыс солдат РФ, что также помогло украинским воинам на Харьковщине, поскольку оккупанты перебросили оттуда на Курск значительное количество своих войск.