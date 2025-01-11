Зеленский поставил цель на 2025 год для украинского ВПК
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский поставил цель на 2025 год для украинского ВПК

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором поручил увеличить количество заказов дронов.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский поставил цель на 2025 год увеличить количество заказов дронов и развить производство украинского оружия.
  • Увеличение заказов дронов и производство ракет, артиллерии и техники для сил обороны — важные задачи по развитию украинского военно-промышленного комплекса.
  • Стратегия президента Украины направлена сделать текущий год рекордным по числу заказов дронов и увеличить производство украинского оружия.
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Зеленский поставил цель на 2025 год производителям украинского оружия

Об этом Зеленский отметил видеообращение, обнародованном на сайте Президента.

Только что провел Ставку. Главное — наши операции с дронами и закупки на этот год, закупки всего, что необходимо силам обороны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, участники Ставки докладывали относительно контрактов — уже выполняемых, запланированных.

Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех привлеченных — сделать этот год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники.

Президент поручил увеличить количество заказов дронов.

Это уже выполняется. Наши арсеналы — это одна из гарантий независимости, как и точность наших воинов.

Он выразил благодарность всем подразделениям, наносящим удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике захватчиков.

Все больше должно быть столь важных результатов, — подчеркнул Зеленский.

Курская операция ВСУ была превентивным шагом.

Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

Зеленский отметил, что Курская операция была превентивным шагом, поскольку у Украины и партнеров была информация о планах России оккупировать север Украины. В частности, фиксировались накопления российских войск для оккупации Сум.

По словам президента, на Курщине находится 60 тыс солдат РФ, что также помогло украинским воинам на Харьковщине, поскольку оккупанты перебросили оттуда на Курск значительное количество своих войск.

То есть, это был тактический успех Украины, но успех не для оккупации. Нам не нужна их территория, нам не нужны земли, нам не нужны их люди. Мы хотим просто жить спокойно, у себя дома, без войны. Это единственное, что нам нужно.

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