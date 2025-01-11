Зеленський поставив мету на 2025 рік для українського ВПК

Зеленський поставив мету на 2025 рік виробникам української зброї

Про це Зеленський наголосив у відеозверненні, оприлюдненому на сайті Президента.

Щойно провів Ставку. Головне – наші операції з дронами та закупівлі на цей рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, учасники Ставки доповідали щодо контрактів – тих, які вже виконуються, тих, які заплановані.

Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, – зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки.

Президент доручив збільшити кількість замовлень дронів.

Це вже виконується. Наші арсенали – це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів.

Він висловив вдячність всім підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці загарбників.

Все більше має бути таких важливих результатів, - наголосив Зеленський. Поширити

Курська операція ЗСУ була превентивним кроком — Зеленський

Про це він розповів в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24.

Зеленський зазначив, що Курська операція була превентивним кроком, оскільки Україна та партнери мали інформацію щодо планів Росії окупувати північ України. Зокрема, фіксували накопичення російських військ для окупації Сум.

За словами президента, наразі на Курщині перебуває 60 тис солдатів РФ, що також допомогло українським воїнам на Харківщині, оскільки окупанти перекинули звідти на Курськ значну кількість своїх військ.