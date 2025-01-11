Зеленський поставив мету на 2025 рік для українського ВПК
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський поставив мету на 2025 рік для українського ВПК

Офіс Президента України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому доручив збільшити кількість замовлень дронів.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський поставив мету на 2025 рік для українського ВПК на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача.
  • Важливим завданням є збільшення кількості замовлень дронів та виробництво українських ракет, артилерії та техніки для Сил оборони.

Зеленський поставив мету на 2025 рік виробникам української зброї

Про це Зеленський наголосив у відеозверненні, оприлюдненому на сайті Президента.

Щойно провів Ставку. Головне – наші операції з дронами та закупівлі на цей рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, учасники Ставки доповідали щодо контрактів – тих, які вже виконуються, тих, які заплановані.

Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, – зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки.

Президент доручив збільшити кількість замовлень дронів.

Це вже виконується. Наші арсенали – це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів.

Він висловив вдячність всім підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці загарбників.

Все більше має бути таких важливих результатів, - наголосив Зеленський.

Курська операція ЗСУ була превентивним кроком — Зеленський

Про це він розповів в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24.

Зеленський зазначив, що Курська операція була превентивним кроком, оскільки Україна та партнери мали інформацію щодо планів Росії окупувати північ України. Зокрема, фіксували накопичення російських військ для окупації Сум.

За словами президента, наразі на Курщині перебуває 60 тис солдатів РФ, що також допомогло українським воїнам на Харківщині, оскільки окупанти перекинули звідти на Курськ значну кількість своїх військ.

Тобто це був тактичний успіх України, але успіх не для окупації. Нам не потрібна їхня територія, нам не потрібні їхні землі, нам не потрібні їхні люди. Ми хочемо просто жити спокійно, в себе вдома, без війни. Це єдине, що нам потрібно.

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