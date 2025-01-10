Зеленський розкрив мету Курської операції Сил оборони України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала операцію в Курській області не задля окупації російських територій, а заради власної безпеки.

Курська операція ЗСУ була превентивним кроком — Зеленський

Про це він розповів в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24.

Зеленський зазначив, що Курська операція була превентивним кроком, оскільки Україна та партнери мали інформацію щодо планів Росії окупувати північ України. Зокрема, фіксували накопичення російських військ для окупації Сум. Поширити

За словами президента, наразі на Курщині перебуває 60 тис солдатів РФ, що також допомогло українським воїнам на Харківщині, оскільки окупанти перекинули звідти на Курськ значну кількість своїх військ.

Тобто це був тактичний успіх України, але успіх не для окупації. Нам не потрібна їхня територія, нам не потрібні їхні землі, нам не потрібні їхні люди. Ми хочемо просто жити спокійно, в себе вдома, без війни. Це єдине, що нам потрібно. Володимир Зеленський Президент України

Втрати армії РФ під час Курської операції ЗСУ

Від початку Курської операції російська армія втратила (вбитими та пораненими) 38 тис військових. Також Сили оборони взяли в полон 860 окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб.

За 5 місяців активних бойових дій загальні втрати окупантів у живій силі склали понад 38 тисяч осіб, з них близько 15 тисяч — убитими.

Крім цього, Сили оборони знищили 104 танки, 575 бойових броньованих машин, 1104 одиниці автомобільної техніки, 330 артилерійських систем, 12 РСЗВ, 12 засобів ППО, 1 літак, 3 вертольоти, 859 безпілотників і 32 одиниці спеціальної техніки.