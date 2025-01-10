Зеленський розкрив мету Курської операції Сил оборони України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала операцію в Курській області не задля окупації російських територій, а заради власної безпеки.
Головні тези:
- Курська операція ЗСУ була превентивним заходом для захисту власної безпеки України від планів окупації Росією північної частини країни.
- У результаті бойових дій армія РФ понесла значні втрати, втратилися техніка та велика кількість солдатів, що свідчить про успішну оборону українських військ.
- Сили оборони України знищили десятки танків, бойових машин, автомобілів, артилерійську техніку та безпілотники ворога, важливими перемогами стала ліквідація північнокорейських сил на фронті.
- Головною метою України у Курській операції було досягнення миру та безпеки на власній території, а не анексія чужих земель.
- Володимир Зеленський підкреслив, що для українців важливо лише мирне життя без війни та інтервенцій, а не територіальні амбіції.
Курська операція ЗСУ була превентивним кроком — Зеленський
Про це він розповів в інтервʼю італійському телеканалу RaiNews24.
За словами президента, наразі на Курщині перебуває 60 тис солдатів РФ, що також допомогло українським воїнам на Харківщині, оскільки окупанти перекинули звідти на Курськ значну кількість своїх військ.
Втрати армії РФ під час Курської операції ЗСУ
Від початку Курської операції російська армія втратила (вбитими та пораненими) 38 тис військових. Також Сили оборони взяли в полон 860 окупантів
Про це повідомляє Генеральний штаб.
За 5 місяців активних бойових дій загальні втрати окупантів у живій силі склали понад 38 тисяч осіб, з них близько 15 тисяч — убитими.
Крім цього, Сили оборони знищили 104 танки, 575 бойових броньованих машин, 1104 одиниці автомобільної техніки, 330 артилерійських систем, 12 РСЗВ, 12 засобів ППО, 1 літак, 3 вертольоти, 859 безпілотників і 32 одиниці спеціальної техніки.
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