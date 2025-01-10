Зеленский раскрыл цель Курской операции Сил обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала операцию в Курской области не ради оккупации российских территорий, а ради безопасности.

Курская операция ВСУ была превентивным шагом — Зеленский

Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

Зеленский отметил, что Курская операция была превентивным шагом, поскольку у Украины и партнеров была информация о планах России оккупировать север Украины. В частности, фиксировались накопления российских войск для оккупации Сум. Поделиться

По словам президента, на Курщине находится 60 тыс солдат РФ, что также помогло украинским воинам на Харьковщине, поскольку оккупанты перебросили оттуда на Курск значительное количество своих войск.

То есть, это был тактический успех Украины, но успех не для оккупации. Нам не нужна их территория, нам не нужны земли, нам не нужны их люди. Мы хотим просто жить спокойно, у себя дома, без войны. Это единственное, что нам нужно. Владимир Зеленский Президент Украины

Потери армии РФ во время Курской операции ВСУ

С начала Курской операции русская армия потеряла (убитыми и ранеными) 38 тыс. военных. Также Силы обороны взяли в плен 860 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

За 5 месяцев активных боевых действий общие потери окупантов в живой силе составили более 38 тысяч человек, из них около 15 тысяч — убитыми.

Кроме этого, Силы обороны уничтожили 104 танка, 575 боевых бронированных машин, 1104 единицы автомобильной техники, 330 артиллерийских систем, 12 РСЗО, 12 средств ПВО, 1 самолет, 3 вертолета, 859 беспилотников и 32 единицы специальной техники.