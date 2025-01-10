Зеленский раскрыл цель Курской операции Сил обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала операцию в Курской области не ради оккупации российских территорий, а ради безопасности.
Главные тезисы
- Целью Курской операции Сил обороны Украины является защита территории и обеспечение безопасности страны.
- Результаты операции включают значительные потери для армии РФ, уничтожение техники и ликвидацию вражеских сил на фронте.
- Украина достигла мирных целей в Курске, не стремясь к аннексии территорий, показав тактический успех и готовность к защите суверенитета.
Курская операция ВСУ была превентивным шагом — Зеленский
Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.
По словам президента, на Курщине находится 60 тыс солдат РФ, что также помогло украинским воинам на Харьковщине, поскольку оккупанты перебросили оттуда на Курск значительное количество своих войск.
Потери армии РФ во время Курской операции ВСУ
С начала Курской операции русская армия потеряла (убитыми и ранеными) 38 тыс. военных. Также Силы обороны взяли в плен 860 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб.
За 5 месяцев активных боевых действий общие потери окупантов в живой силе составили более 38 тысяч человек, из них около 15 тысяч — убитыми.
Кроме этого, Силы обороны уничтожили 104 танка, 575 боевых бронированных машин, 1104 единицы автомобильной техники, 330 артиллерийских систем, 12 РСЗО, 12 средств ПВО, 1 самолет, 3 вертолета, 859 беспилотников и 32 единицы специальной техники.
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