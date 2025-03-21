Виготовлення пороху та вибухівки — Європі не вистачає ресурсів і виробничих потужностей

Європейські держави стикаються з нестачею ресурсів і виробничих потужностей для виготовлення пороху та вибухових речовин, що стає викликом на фоні запланованого суттєвого збільшення витрат на оборону.

Європа стикається з проблемами при виробництві пороху та вибухівки

Одним із ключових викликів для Європи, як зазначає агентство, є залежність від імпорту сировини з інших країн. Зокрема, Китай постачає азотну кислоту та нітроцелюлозу, необхідні для виробництва вибухівки та ракетного палива.

Розв'язання цієї проблеми може бути досягнуто через переорієнтацію частини цивільної хімічної промисловості на випуск військової продукції. Однак це вимагає значних інвестицій у модернізацію виробничих потужностей.

Для залучення компаній необхідно забезпечити довгострокові гарантії попиту з боку армій країн ЄС, а також ослабити жорсткі регуляторні обмеження, що стосуються промислової діяльності.

Агентство також наголошує на необхідності стимулювання власної хімічної промисловості до переходу на військове виробництво. Крім того, слід переглянути правила щодо будівництва оборонних заводів і транспортування готової продукції.

За даними Bloomberg, ЄС планує збільшити виробництво вибухівки до понад 4,3 тисячі метричних тонн, що становитиме приріст у 30%. Зокрема німецький концерн Rheinmetall анонсував намір підвищити виробництво пороху на 50% до 2028 року, хоча керівник компанії Армін Паппергер вважає, що цьому показнику слід досягти 100%.

На цей час в Європі функціонує лише один великий завод із виробництва тротилу, яким управляє польська компанія Nitro-Chem. Ще один виробничий об’єкт планують збудувати у Франції. Поширити

На початку березня 2025 року голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила амбітний план переозброєння Європи, загальна вартість якого становить 800 млрд євро. Для порівняння, за весь 2024 рік країни ЄС витратили на оборону 326 млрд євро. Реалізація цього плану передбачає, що кожна держава-член збільшить свої щорічні витрати на оборону до 3,5% від ВВП.