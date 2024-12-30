Звездная голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот, известная по ролям в фильмах "Чудо-женщина", "Форсаж" и "Белоснежка", во время беременности перенесла тяжелую операцию на мозге.
Главные тезисы
- Звездная актриса Галь Гадот перенесла операцию на мозге во время восьмого месяца беременности из-за тромба, но успешно восстановилась.
- Гадот призывает учитывать первые симптомы серьезных заболеваний и обращаться к профессионалам в срочных случаях.
- Врачи выполнили операцию, удалив тромб.
- Галь Гадот выразила благодарность команде врачей и подчеркнула важность ценить жизнь и быть готовым к неожиданностям.
- Сейчас актриса чувствует себя отлично и призывает всех обращать внимание на свое здоровье, не откладывая визиты к врачу при возникновении симптомов.
Что произошло с Галь Гадот во время четвертой беременности
Актриса рассказала, что начала страдать из-за головных болей, которые часто лишали ее даже возможности ходить.
Врачи сообщили ей, что нашли тромб в мозге, который необходимо срочно удалить.
Поэтому звезда вынуждена была срочно лечь на операционный стол, находясь на восьмом месяце беременности.
Сначала актрисе сделали кесарево сечение, чтобы не повредить ребенку. После этого была проведена экстренная операция по удалению тромба.
Как прошла операция и как чувствует себя после нее Галь Гадот
К счастью, операция прошла удачно. Сейчас артистка не жалуется на проблемы со здоровьем и отлично себя чувствует.
Вдобавок, в своем сообщении знаменитость обратилась к подписчикам и призвала их учитывать первые симптомы, потому что они могут свидетельствовать о серьезном заболевании.
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