Известная актриса Галь Гадот перенесла тяжелую операцию во время беременности
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Известная актриса Галь Гадот перенесла тяжелую операцию во время беременности

Галь Гадот
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Источник:  online.ua

Звездная голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот, известная по ролям в фильмах "Чудо-женщина", "Форсаж" и "Белоснежка", во время беременности перенесла тяжелую операцию на мозге.

Главные тезисы

  • Звездная актриса Галь Гадот перенесла операцию на мозге во время восьмого месяца беременности из-за тромба, но успешно восстановилась.
  • Гадот призывает учитывать первые симптомы серьезных заболеваний и обращаться к профессионалам в срочных случаях.
  • Врачи выполнили операцию, удалив тромб.
  • Галь Гадот выразила благодарность команде врачей и подчеркнула важность ценить жизнь и быть готовым к неожиданностям.
  • Сейчас актриса чувствует себя отлично и призывает всех обращать внимание на свое здоровье, не откладывая визиты к врачу при возникновении симптомов.

Что произошло с Галь Гадот во время четвертой беременности

Актриса рассказала, что начала страдать из-за головных болей, которые часто лишали ее даже возможности ходить.

Врачи сообщили ей, что нашли тромб в мозге, который необходимо срочно удалить.

Поэтому звезда вынуждена была срочно лечь на операционный стол, находясь на восьмом месяце беременности.

Актриса Галь Гадот перенесла тяжелую операцию на последних месяцах беременности
Галь Гадот

В феврале, в восьмом месяце беременности, у меня диагностировали огромный тромб в мозгу. Неделями я терпела невыносимые головные боли, которые приковали меня к постели, пока я наконец не прошла МРТ, открывшее ужасную правду. В одно мгновение я и моя семья столкнулись с тем, насколько хрупкой может быть жизнь. Это было суровое напоминание о том, как быстро все может измениться, и в разгар тяжелого года все, что я хотела, это держаться и жить, — рассказывает Галь Гадот.

Сначала актрисе сделали кесарево сечение, чтобы не повредить ребенку. После этого была проведена экстренная операция по удалению тромба.

Как прошла операция и как чувствует себя после нее Галь Гадот

К счастью, операция прошла удачно. Сейчас артистка не жалуется на проблемы со здоровьем и отлично себя чувствует.

Вдобавок, в своем сообщении знаменитость обратилась к подписчикам и призвала их учитывать первые симптомы, потому что они могут свидетельствовать о серьезном заболевании.

Мы поспешили в больницу, и через несколько часов мне сделали срочную операцию. Моя дочь Ори родилась в этот момент неопределенности и страха. Благодаря чрезвычайной команде врачей и неделям преданной заботы я выдержала и начала путь к выздоровлению. Сегодня я полностью исцелена и полон благодарности за жизнь, которую мне вернули, — подчеркнула актриса.

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