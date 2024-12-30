Звездная голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот, известная по ролям в фильмах "Чудо-женщина", "Форсаж" и "Белоснежка", во время беременности перенесла тяжелую операцию на мозге.

Что произошло с Галь Гадот во время четвертой беременности

Актриса рассказала, что начала страдать из-за головных болей, которые часто лишали ее даже возможности ходить.

Врачи сообщили ей, что нашли тромб в мозге, который необходимо срочно удалить.

Поэтому звезда вынуждена была срочно лечь на операционный стол, находясь на восьмом месяце беременности.

Галь Гадот

В феврале, в восьмом месяце беременности, у меня диагностировали огромный тромб в мозгу. Неделями я терпела невыносимые головные боли, которые приковали меня к постели, пока я наконец не прошла МРТ, открывшее ужасную правду. В одно мгновение я и моя семья столкнулись с тем, насколько хрупкой может быть жизнь. Это было суровое напоминание о том, как быстро все может измениться, и в разгар тяжелого года все, что я хотела, это держаться и жить, — рассказывает Галь Гадот. Поделиться

Сначала актрисе сделали кесарево сечение, чтобы не повредить ребенку. После этого была проведена экстренная операция по удалению тромба.

Как прошла операция и как чувствует себя после нее Галь Гадот

К счастью, операция прошла удачно. Сейчас артистка не жалуется на проблемы со здоровьем и отлично себя чувствует.

Вдобавок, в своем сообщении знаменитость обратилась к подписчикам и призвала их учитывать первые симптомы, потому что они могут свидетельствовать о серьезном заболевании.