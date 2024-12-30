Зіркова голлівудська акторка ізраїльського походження Галь Гадот, відома за ролями у фільмах "Диво-жінка", "Форсаж" та "Білосніжка", під час вагітності перенесла важку операцію на мозку.
Головні тези:
- Галь Гадот перенесла важку операцію на мозку під час восьмого місяця вагітності через тромб.
- Операція пройшла успішно, а актриса зараз почувається чудово та закликає зважати на перші симптоми серйозних захворювань.
- Гадот зазначила, що це було суворе нагадування про крихкість життя та вдячна команді лікарів за допомогу у її одужанні.
- Лікарі спочатку зробили кесарів розтин, щоб не зашкодити дитині, а потім провели екстрену операцію з видалення тромбу.
- Актриса підкреслила, що важливо вчасно реагувати на симптоми та шукати допомогу від професіоналів.
Що сталось із Галь Гадот під час четвертої вагітності
Акторка розповіла, що почала страждати через головні болі, які часто позбавляли її навіть змоги ходити.
Лікарі повідомили їй, що знайшли тромб у мозку, який необхідно терміново видалити.
Через це зірка змушена була терміново лягти на операційний стіл, перебуваючи на восьмому місяці вагітності.
Спочатку акторці зробили кесарів розтин аби не зашкодити дитині. Після цього було проведено екстрену операцію з видалення тромбу.
Як пройшла операція та як почуває себе після неї Галь Гадот
На щастя, операція пройшла успішно. Зараз артистка не скаржиться на проблеми зі здоров'ям та чудово почувається.
На додаток, у своєму дописі знаменитість звернулася до підписників та закликала їх зважати на перші симптоми, тому що вони можуть свідчити про серйозне захворювання.
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