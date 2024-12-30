Зіркова голлівудська акторка ізраїльського походження Галь Гадот, відома за ролями у фільмах "Диво-жінка", "Форсаж" та "Білосніжка", під час вагітності перенесла важку операцію на мозку.

Що сталось із Галь Гадот під час четвертої вагітності

Акторка розповіла, що почала страждати через головні болі, які часто позбавляли її навіть змоги ходити.

Лікарі повідомили їй, що знайшли тромб у мозку, який необхідно терміново видалити.

Через це зірка змушена була терміново лягти на операційний стіл, перебуваючи на восьмому місяці вагітності.

Галь Гадот

У лютому, на восьмому місяці вагітності, у мене діагностували величезний тромб у мозку. Тижнями я терпіла нестерпні головні болі, які прикували мене до ліжка, доки я нарешті не пройшла МРТ, яке відкрило жахливу правду. В одну мить я і моя сім'я зіткнулися з тим, наскільки крихким може бути життя. Це було суворе нагадування про те, як швидко все може змінитися, і в розпал важкого року все, що я хотіла, це триматися і жити, — розповідає Галь Гадот. Поширити

Спочатку акторці зробили кесарів розтин аби не зашкодити дитині. Після цього було проведено екстрену операцію з видалення тромбу.

Як пройшла операція та як почуває себе після неї Галь Гадот

На щастя, операція пройшла успішно. Зараз артистка не скаржиться на проблеми зі здоров'ям та чудово почувається.

На додаток, у своєму дописі знаменитість звернулася до підписників та закликала їх зважати на перші симптоми, тому що вони можуть свідчити про серйозне захворювання.