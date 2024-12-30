Відома акторка Галь Гадот перенесла важку операцію під час вагітності
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Відома акторка Галь Гадот перенесла важку операцію під час вагітності

Галь Гадот
Джерело:  online.ua

Зіркова голлівудська акторка ізраїльського походження Галь Гадот, відома за ролями у фільмах "Диво-жінка", "Форсаж" та "Білосніжка", під час вагітності перенесла важку операцію на мозку. 

Головні тези:

  • Галь Гадот перенесла важку операцію на мозку під час восьмого місяця вагітності через тромб.
  • Операція пройшла успішно, а актриса зараз почувається чудово та закликає зважати на перші симптоми серйозних захворювань.
  • Гадот зазначила, що це було суворе нагадування про крихкість життя та вдячна команді лікарів за допомогу у її одужанні.
  • Лікарі спочатку зробили кесарів розтин, щоб не зашкодити дитині, а потім провели екстрену операцію з видалення тромбу.
  • Актриса підкреслила, що важливо вчасно реагувати на симптоми та шукати допомогу від професіоналів.

Що сталось із Галь Гадот під час четвертої вагітності

Акторка розповіла, що почала страждати через головні болі, які часто позбавляли її навіть змоги ходити.

Лікарі повідомили їй, що знайшли тромб у мозку, який необхідно терміново видалити.

Через це зірка змушена була терміново лягти на операційний стіл, перебуваючи на восьмому місяці вагітності.

Акторка Галь Гадот перенесла важку операцію на останніх місяцях вагітності
Галь Гадот

У лютому, на восьмому місяці вагітності, у мене діагностували величезний тромб у мозку. Тижнями я терпіла нестерпні головні болі, які прикували мене до ліжка, доки я нарешті не пройшла МРТ, яке відкрило жахливу правду. В одну мить я і моя сім'я зіткнулися з тим, наскільки крихким може бути життя. Це було суворе нагадування про те, як швидко все може змінитися, і в розпал важкого року все, що я хотіла, це триматися і жити, — розповідає Галь Гадот.

Спочатку акторці зробили кесарів розтин аби не зашкодити дитині. Після цього було проведено екстрену операцію з видалення тромбу.

Як пройшла операція та як почуває себе після неї Галь Гадот

На щастя, операція пройшла успішно. Зараз артистка не скаржиться на проблеми зі здоров'ям та чудово почувається. 

На додаток, у своєму дописі знаменитість звернулася до підписників та закликала їх зважати на перші симптоми, тому що вони можуть свідчити про серйозне захворювання.

Ми поспішили до лікарні, і за кілька годин мені зробили термінову операцію. Моя донька Орі народилася в цей момент невизначеності та страху. Завдяки надзвичайній команді лікарів і тижням відданої турботи я витримала і почала шлях до одужання. Сьогодні я повністю зцілена і сповнена вдячності за життя, яке мені повернули, — підкреслила акторка.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Стало відомо, чи буде Warner Bros. знімати "Диво-жінку 3" з Галь Гадот
Стало відомо, чи буде Warner Bros. знімати "Диво-жінку 3" з Галь Гадот
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зірка "Чудо-жінка" Галь Гадот стала мамою втретє і показала дитину
Зірка "Чудо-жінка" Галь Гадот стала мамою втретє і показала дитину
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Голлівудська акторка Ґаль Ґадот може воювати проти ХАМАС — Daily Mail
Ґаль Ґадот

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?