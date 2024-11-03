Известный футболист Пятов заявил о разводе после 19 лет брака

Украинский футболист и бывший вратарь сборной Украины Андрей Пятов сообщил, что он и его жена Юлия приняли решение о разводе после 19 лет брака.
Главные тезисы
- Причиной развода стали ошибки футболиста, которые невозможно было исправить.
- У пары за 19 лет брака родилось четверо общих детей: три дочери и сын.
- Футболист считает, что брак должен дарить радость, поэтому важно принимать непростые решения, когда эта радость утрачена.
Андрей Пятов разводится — что известно
О непростом решении звезда футбола сообщила в своих социальных сетях.
По словам 40-летнего спортсмена, он хочет оставаться максимально откровенным со своими поклонниками, потому решил рассказать правду.
Он также подчеркнул, что без поддержки жены, ее веры, любви и терпения он не смог бы добиться таких успехов.
Пятов намекнул на причину развода
По словам футболиста, причиной завершения отношений стали его ошибки, а не жены Юлии.
По убеждению звезды футбола, брак должен дарить радость. Однако если этого больше не происходит, нужно принимать непростые решения.
Следует также отметить, что у пары за 19 лет совместной жизни родились четверо общих детей: три дочери Даша, Милана, Майя и сын Лев.
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