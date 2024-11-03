Известный футболист Пятов заявил о разводе после 19 лет брака

Украинский футболист и бывший вратарь сборной Украины Андрей Пятов сообщил, что он и его жена Юлия приняли решение о разводе после 19 лет брака.

Андрей Пятов разводится — что известно

О непростом решении звезда футбола сообщила в своих социальных сетях.

По словам 40-летнего спортсмена, он хочет оставаться максимально откровенным со своими поклонниками, потому решил рассказать правду.

Мы расстаемся. Мы всегда искренне делились нашим счастьем. Считаю нужным быть честными и в трудные моменты. Тем более, уже видел многочисленные комментарии фантазийного характера на этот счет. Первое, что я хочу сказать. Я безгранично благодарен Юлии за эти годы вместе. Мы влюбились друг в друга еще до футбольных успехов. Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за состояние. Абсолютно все достижения Пятова достигли мы, а не я, подчеркнул Андрей Пятов. Поделиться

Он также подчеркнул, что без поддержки жены, ее веры, любви и терпения он не смог бы добиться таких успехов.

Андрей с бывшей супругой (Фото: instagram.com)

Пятов намекнул на причину развода

По словам футболиста, причиной завершения отношений стали его ошибки, а не жены Юлии.

Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью — самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежды… Поделиться

По убеждению звезды футбола, брак должен дарить радость. Однако если этого больше не происходит, нужно принимать непростые решения.

Следует также отметить, что у пары за 19 лет совместной жизни родились четверо общих детей: три дочери Даша, Милана, Майя и сын Лев.