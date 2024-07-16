Развод за день до смерти. Почему на самом деле Шеннен Догерти бросила мужа

Смерть известной голливудской актрисы Шеннен Догерти ошеломила всех ее фанатов, ведь она ушла из жизни в 53 года. Однако, как оказалось, не только это известие повергло в шок поклонников звезды.

Шеннен Догерти не смогла простить измену своему мужу

Звезда "Зачарованных" за день до смерти расторгла брак с мужем во внесудебном порядке, а также отказалась от требования супружеского содержания.

Согласно данным журналистов, Шеннен Догерти делала все возможное, чтобы максимально быстро разорвать отношения с бывшим.

Окончательно ей удалось это сделать только 12 июля.

Тем временем Курт Исвариенко оставил свою подпись 13 июля, и супруги официально развелись. В тот же день знаменитость умерла. Тогда стороны заключили письменное соглашение об их имуществе и правах на брак, включая алименты, оригинал которого представлен в суд, — сказано в сообщении. Поделиться

По словам Шеннен, ее бывший муж не соглашался на развод и ждал ее смерти, чтобы не платить алименты.

Что важно понимать, супруги прожили в законном браке 14 лет и разошлись после того, как стало известно об измене Исвариенко.

Кроме того, сообщается, что об обмане мужа звезда "Очарованных" узнала накануне сложной операции.

Исвариенко активно тратил деньги из семейного бюджета, но отказывался оплачивать лечение жены, которое, по его словам, было слишком дорогим, — пишут журналисты. Поделиться

Что известно о смерти Шеннен Догерти

Как уже упоминалось ранее, голливудская актриса делала все возможное, чтобы победить рак 4-й стадии, однако ей не удалось.

С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Догерти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с ним. Поделиться

В 2023 году рак дал метастазы, распространившись на кости и мозг.

Недавно звезда рассказала, что ей важно продержаться еще 3-5 лет, чтобы получить более современное лечение.