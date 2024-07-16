Развод за день до смерти. Почему на самом деле Шеннен Догерти бросила мужа

Смерть известной голливудской актрисы Шеннен Догерти ошеломила всех ее фанатов, ведь она ушла из жизни в 53 года. Однако, как оказалось, не только это известие повергло в шок поклонников звезды.
Главные тезисы
- Шеннен Догерти решила развелась с мужем за день до своей смерти из-за его измены и отказа оплачивать ее лечение в борьбе с раком 4-й стадии.
- Курт Исвариенко, бывший супруг Шеннен, не соглашался на развод и, по словам актрисы, ожидал ее смерти, чтобы избежать выплат алиментов.
- Шеннен Догерти умерла от рака с метастазами в возрасте 53 лет после длительной борьбы с болезнью.
Шеннен Догерти не смогла простить измену своему мужу
Звезда "Зачарованных" за день до смерти расторгла брак с мужем во внесудебном порядке, а также отказалась от требования супружеского содержания.
Согласно данным журналистов, Шеннен Догерти делала все возможное, чтобы максимально быстро разорвать отношения с бывшим.
Окончательно ей удалось это сделать только 12 июля.
По словам Шеннен, ее бывший муж не соглашался на развод и ждал ее смерти, чтобы не платить алименты.
Что важно понимать, супруги прожили в законном браке 14 лет и разошлись после того, как стало известно об измене Исвариенко.
Кроме того, сообщается, что об обмане мужа звезда "Очарованных" узнала накануне сложной операции.
Что известно о смерти Шеннен Догерти
Как уже упоминалось ранее, голливудская актриса делала все возможное, чтобы победить рак 4-й стадии, однако ей не удалось.
В 2023 году рак дал метастазы, распространившись на кости и мозг.
Недавно звезда рассказала, что ей важно продержаться еще 3-5 лет, чтобы получить более современное лечение.
Шеннен Догерти известна по роли Бренды Уолш в сериале "Беверли-Гиллз, 90210", первый сезон которого вышел в 1990 году. Позже она снималась в сиквелах — "90210: Новое поколение" (2008) и "BH90210" (2019), а также "Зачарованные".
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