Развод за день до смерти. Почему на самом деле Шеннен Догерти бросила мужа
Категория
Шоу-бизнес
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Развод за день до смерти. Почему на самом деле Шеннен Догерти бросила мужа

Шеннен Догерти
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Источник:  People

Смерть известной голливудской актрисы Шеннен Догерти ошеломила всех ее фанатов, ведь она ушла из жизни в 53 года. Однако, как оказалось, не только это известие повергло в шок поклонников звезды.

Главные тезисы

  • Шеннен Догерти решила развелась с мужем за день до своей смерти из-за его измены и отказа оплачивать ее лечение в борьбе с раком 4-й стадии.
  • Курт Исвариенко, бывший супруг Шеннен, не соглашался на развод и, по словам актрисы, ожидал ее смерти, чтобы избежать выплат алиментов.
  • Шеннен Догерти умерла от рака с метастазами в возрасте 53 лет после длительной борьбы с болезнью.

Шеннен Догерти не смогла простить измену своему мужу

Звезда "Зачарованных" за день до смерти расторгла брак с мужем во внесудебном порядке, а также отказалась от требования супружеского содержания.

Согласно данным журналистов, Шеннен Догерти делала все возможное, чтобы максимально быстро разорвать отношения с бывшим.

Окончательно ей удалось это сделать только 12 июля.

Тем временем Курт Исвариенко оставил свою подпись 13 июля, и супруги официально развелись. В тот же день знаменитость умерла. Тогда стороны заключили письменное соглашение об их имуществе и правах на брак, включая алименты, оригинал которого представлен в суд, — сказано в сообщении.

По словам Шеннен, ее бывший муж не соглашался на развод и ждал ее смерти, чтобы не платить алименты.

Что важно понимать, супруги прожили в законном браке 14 лет и разошлись после того, как стало известно об измене Исвариенко.

Кроме того, сообщается, что об обмане мужа звезда "Очарованных" узнала накануне сложной операции.

Исвариенко активно тратил деньги из семейного бюджета, но отказывался оплачивать лечение жены, которое, по его словам, было слишком дорогим, — пишут журналисты.

Что известно о смерти Шеннен Догерти

Как уже упоминалось ранее, голливудская актриса делала все возможное, чтобы победить рак 4-й стадии, однако ей не удалось.

С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Догерти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с ним.

В 2023 году рак дал метастазы, распространившись на кости и мозг.

Недавно звезда рассказала, что ей важно продержаться еще 3-5 лет, чтобы получить более современное лечение.

Шеннен Догерти известна по роли Бренды Уолш в сериале "Беверли-Гиллз, 90210", первый сезон которого вышел в 1990 году. Позже она снималась в сиквелах — "90210: Новое поколение" (2008) и "BH90210" (2019), а также "Зачарованные".

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