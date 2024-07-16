Розлучення за день до смерті. Чому насправді Шеннен Догерті кинула чоловіка

Смерть відомої голлівудської акторки Шеннен Догерті приголомшила усіх її фанатів, адже вона пішла з життя у 53 роки. Однак, як виявилося, не лише ця звістка шокувала шанувальників зірки.

Шеннен Догерті не змогла пробачити зраду своєму чоловікові

Зірка “Зачарованих”, яка пішла з життя 13 липня, за день до смерті розірвала шлюб з чоловіком у позасудовому порядку, а також відмовилася від вимоги подружнього утримання.

Згідно з даними журналістів, Шеннен Догерті робила все можливе, щоб максимально швидко розірвати стосунки з колишнім.

Остаточно їй вдалося це зробити лише 12 липня.

Тим часом Курт Ісварієнко залишив свій підпис 13 липня, і подружжя офіційно розлучилося. Того самого дня знаменитість померла. Тоді сторони уклали письмову угоду про їхнє майно та права на шлюб, включаючи аліменти, оригінал якої подано до суду, — йдеться в повідомленні. Поширити

За словами Шеннен, її колишній чоловік не погоджувався на розлучення та чекав на її смерть, щоб не платити значних аліментів.

Що важливо розуміти, подружжя прожило в законному шлюбі 14 років і розійшлося після того, як стало відомо про зраду Ісварієнко.

Окрім того, наголошується, що про обман чоловіка зірка “Зачарованих” дізналася напередодні складної операції.

Ісварієнко активно витрачав гроші з сімейного бюджету, але відмовлявся оплачувати лікування дружини, яке, за його словами, було надто дорогим, — пишуть журналісти. Поширити

Що відомо про смерть Шеннен Догерті

Як уже згадувалося раніше, голлівудська акторка робила все можливе, щоб перемогти рак 4-ї стадії, однак їй не вдалося.

З важким серцем я підтверджую смерть акторки Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з ним. Поширити

У 2023 році рак дав метастази, поширившись на кістки та мозок.

Нещодавно зірка розповіла, що їй важливо протриматися ще 3-5 років, щоб отримати більш сучасне лікування.