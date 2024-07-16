Розлучення за день до смерті. Чому насправді Шеннен Догерті кинула чоловіка

Смерть відомої голлівудської акторки Шеннен Догерті приголомшила усіх її фанатів, адже вона пішла з життя у 53 роки. Однак, як виявилося, не лише ця звістка шокувала шанувальників зірки.
Головні тези:
- Шеннен Догерті розірвала шлюб з чоловіком за день до смерті через його зраду та відмову оплачувати її лікування.
- Акторка померла від раку 4-ї стадії після тривалої боротьби з ним.
- Після 14-річного шлюбу стало відомо про зраду Ісварієнко, що призвело до розриву стосунків та складностей у розлученні.
Шеннен Догерті не змогла пробачити зраду своєму чоловікові
Зірка “Зачарованих”, яка пішла з життя 13 липня, за день до смерті розірвала шлюб з чоловіком у позасудовому порядку, а також відмовилася від вимоги подружнього утримання.
Згідно з даними журналістів, Шеннен Догерті робила все можливе, щоб максимально швидко розірвати стосунки з колишнім.
Остаточно їй вдалося це зробити лише 12 липня.
За словами Шеннен, її колишній чоловік не погоджувався на розлучення та чекав на її смерть, щоб не платити значних аліментів.
Що важливо розуміти, подружжя прожило в законному шлюбі 14 років і розійшлося після того, як стало відомо про зраду Ісварієнко.
Окрім того, наголошується, що про обман чоловіка зірка “Зачарованих” дізналася напередодні складної операції.
Що відомо про смерть Шеннен Догерті
Як уже згадувалося раніше, голлівудська акторка робила все можливе, щоб перемогти рак 4-ї стадії, однак їй не вдалося.
У 2023 році рак дав метастази, поширившись на кістки та мозок.
Нещодавно зірка розповіла, що їй важливо протриматися ще 3-5 років, щоб отримати більш сучасне лікування.
Шеннен Догерті відома за роллю Бренди Волш у серіалі “Беверлі-Гіллз, 90210”, перший сезон якого вийшов 1990 року. Пізніше вона знімалася в сиквелах — “90210: Нове покоління” (2008) і “BH90210” (2019), а також “Зачаровані”.
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