Відомий футболіст Пятов заявив про розлучення після 19 років шлюбу

Український футболіст та колишній воротар збірної України Андрій Пятов повідомив, що він та його дружина Юлія ухвалили рішення про розлучення після 19 років шлюбу.
Головні тези:
- Причиною розлучення стали помилки футболіста, які неможливо було виправити.
- У пари за 19 років шлюбу народилося четверо спільних дітей: три доньки та син.
- Футболіст вважає, що шлюб повинен дарувати радість, тому важливо ухвалювати непрості рішення, коли ця радість втрачається.
Андрій Пятов розлучається — що відомо
Про непросте рішення зірка футболу повідомив у своїх соціальних мережах.
За словами 40-річного спортсмена, він хоче залишатися максимально відвертим зі своїми шанувальниками, тому вирішив розповісти правду.
Він також наголосив, що без підтримки дружини, її віри, любові та терпіння — він не зміг би досягти таких успіхів.
Пятов натякнув на причину розлучення
За словами футболіста, причиною завершення стосунків стали його власні помилки, а не дружини Юлії.
На переконання зірки футболу, шлюб повинен дарувати радість. Однак якщо цього більше не відбувається — потрібно ухвалювати непрості рішення.
Варто також зазначити, що у пари за 19 років спільного життя народилися четверо спільних дітей: три доньки Даша, Мілана, Майя та син Лев.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-