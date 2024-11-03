Відомий футболіст Пятов заявив про розлучення після 19 років шлюбу

Український футболіст та колишній воротар збірної України Андрій Пятов повідомив, що він та його дружина Юлія ухвалили рішення про розлучення після 19 років шлюбу.

Андрій Пятов розлучається — що відомо

Про непросте рішення зірка футболу повідомив у своїх соціальних мережах.

За словами 40-річного спортсмена, він хоче залишатися максимально відвертим зі своїми шанувальниками, тому вирішив розповісти правду.

Ми розлучаємося. Ми завжди щиро ділилися нашим щастям. Вважаю за потрібне бути чесними й у важкі моменти. Тим більше, вже бачив численні коментарі фантазійного характеру з цього приводу. Перше, що хочу сказати. Я безмежно вдячний Юлії за ці роки разом. Ми закохалися одне в одного ще до футбольних успіхів. Завжди цінував те, що мене покохали не за статус, не за статки. Абсолютно всі досягнення Пятова — це досягли ми, а не я, — наголосив Андрій Пятов. Поширити

Він також наголосив, що без підтримки дружини, її віри, любові та терпіння — він не зміг би досягти таких успіхів.

Андрій з колишньою дружиною (Фото: instagram.com)

Пятов натякнув на причину розлучення

За словами футболіста, причиною завершення стосунків стали його власні помилки, а не дружини Юлії.

Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала та робила все, щоб зберегти сім'ю — найдорожче, що у нас було. Мені не вдалося виправдати сподівань… Поширити

На переконання зірки футболу, шлюб повинен дарувати радість. Однак якщо цього більше не відбувається — потрібно ухвалювати непрості рішення.

Варто також зазначити, що у пари за 19 років спільного життя народилися четверо спільних дітей: три доньки Даша, Мілана, Майя та син Лев.