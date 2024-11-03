Відомий футболіст Пятов заявив про розлучення після 19 років шлюбу
Категорія
Спорт
Дата публікації

Відомий футболіст Пятов заявив про розлучення після 19 років шлюбу

Андрій та Юлія Пятови
Джерело:  online.ua

Український футболіст та колишній воротар збірної України Андрій Пятов повідомив, що він та його дружина Юлія ухвалили рішення про розлучення після 19 років шлюбу. 

Головні тези:

  • Причиною розлучення стали помилки футболіста, які неможливо було виправити.
  • У пари за 19 років шлюбу народилося четверо спільних дітей: три доньки та син.
  • Футболіст вважає, що шлюб повинен дарувати радість, тому важливо ухвалювати непрості рішення, коли ця радість втрачається.

Андрій Пятов розлучається — що відомо

Про непросте рішення зірка футболу повідомив у своїх соціальних мережах.

За словами 40-річного спортсмена, він хоче залишатися максимально відвертим зі своїми шанувальниками, тому вирішив розповісти правду.

Ми розлучаємося. Ми завжди щиро ділилися нашим щастям. Вважаю за потрібне бути чесними й у важкі моменти. Тим більше, вже бачив численні коментарі фантазійного характеру з цього приводу. Перше, що хочу сказати. Я безмежно вдячний Юлії за ці роки разом. Ми закохалися одне в одного ще до футбольних успіхів. Завжди цінував те, що мене покохали не за статус, не за статки. Абсолютно всі досягнення Пятова — це досягли ми, а не я, — наголосив Андрій Пятов.

Він також наголосив, що без підтримки дружини, її віри, любові та терпіння — він не зміг би досягти таких успіхів.

Андрій з колишньою дружиною (Фото: instagram.com)

Пятов натякнув на причину розлучення

За словами футболіста, причиною завершення стосунків стали його власні помилки, а не дружини Юлії.

Причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала та робила все, щоб зберегти сім'ю — найдорожче, що у нас було. Мені не вдалося виправдати сподівань…

На переконання зірки футболу, шлюб повинен дарувати радість. Однак якщо цього більше не відбувається — потрібно ухвалювати непрості рішення.

Варто також зазначити, що у пари за 19 років спільного життя народилися четверо спільних дітей: три доньки Даша, Мілана, Майя та син Лев.

Андрій з колишньою дружиною та дітьми (Фото: instagram.com)

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Кейт Міддлтон та принца Вільяма побачили разом після чуток про розлучення — відео
Кейт Міддлтон та принц Вільям
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Розлучення за день до смерті. Чому насправді Шеннен Догерті кинула чоловіка
Шеннен Догерті

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?