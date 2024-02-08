єЧерга для автобусов заработает еще на 21 пункте пропуска с ЕС

Услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля станет доступна на всех пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой. В общей сложности речь идет о 29 пунктах пропуска.

Украинская єЧерга для автобусов масштабируется

Услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами заработает еще на 21 пункте пропуска.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Очередь масштабируется на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу.

После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы – соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения. А.Кубраков Министр

Таким образом с 12 февраля с 12:00 все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе єЧерга. Речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и уезжай".

По такому правилу єЧерга для автобусов действует уже на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года.

С 12 февраля в этот список будут добавлены еще 21 пункта пропуска, в частности:

Ягодин – Дорогуск;

Устилуг – Зосин;

Угринов – Долгобычев;

Рава-Русская – Гребенное;

Краковец – Корчевая;

Шегини – Медика;

Грушев – Будомеж;

Смельница – Кросценко;

Ужгород – Вышнее Немецкое;

Малый Березный – Убля;

Чоп – Захонь;

Лужанка – Берегшурань;

Дьяково – Халмеу;

Порубное – Сирет;

Красноильск – Возрастную де Сусс;

Дьяковцы – Раковец;

Орловка – Исакча;

Могилев-Подольский – Отач;

Мамалыга – Кривая;

Маяки – Удобное – Паланка;

Староказачье – Тудора;

Россошаны – Бричень;

Августовское 1 – Басарабяска;

Сокиряне – Окница;

Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга;

Новые Трояне – Чадыр-Лунга;

Табаки – Мирное;

Виноградовка – Вулканешты;

Рени – Джурджулешты.

Как отметили в министерстве, за время запуска "Евчеры" границу за электронной записью пересекло более 40 тыс. автобусов и 725 тыс. грузовиков.

Электронная очередь на границе

С мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы єЧерга. Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Позже в Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где доступна услуга єЧерга для автобусов.