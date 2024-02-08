єЧерга для автобусов заработает еще на 21 пункте пропуска с ЕС

Услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля станет доступна на всех пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой. В общей сложности речь идет о 29 пунктах пропуска.
Украинская єЧерга для автобусов масштабируется
Услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами заработает еще на 21 пункте пропуска.
Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.
Очередь масштабируется на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу.
Таким образом с 12 февраля с 12:00 все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе єЧерга. Речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и уезжай".
По такому правилу єЧерга для автобусов действует уже на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года.
С 12 февраля в этот список будут добавлены еще 21 пункта пропуска, в частности:
Ягодин – Дорогуск;
Устилуг – Зосин;
Угринов – Долгобычев;
Рава-Русская – Гребенное;
Краковец – Корчевая;
Шегини – Медика;
Грушев – Будомеж;
Смельница – Кросценко;
Ужгород – Вышнее Немецкое;
Малый Березный – Убля;
Чоп – Захонь;
Лужанка – Берегшурань;
Дьяково – Халмеу;
Порубное – Сирет;
Красноильск – Возрастную де Сусс;
Дьяковцы – Раковец;
Орловка – Исакча;
Могилев-Подольский – Отач;
Мамалыга – Кривая;
Маяки – Удобное – Паланка;
Староказачье – Тудора;
Россошаны – Бричень;
Августовское 1 – Басарабяска;
Сокиряне – Окница;
Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга;
Новые Трояне – Чадыр-Лунга;
Табаки – Мирное;
Виноградовка – Вулканешты;
Рени – Джурджулешты.
Как отметили в министерстве, за время запуска "Евчеры" границу за электронной записью пересекло более 40 тыс. автобусов и 725 тыс. грузовиков.
Электронная очередь на границе
С мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы єЧерга. Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.
При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.
1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".
Позже в Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где доступна услуга єЧерга для автобусов.
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