єЧерга для автобусов заработает еще на 21 пункте пропуска с ЕС
Категория
Украина
Дата публикации

єЧерга для автобусов заработает еще на 21 пункте пропуска с ЕС

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
єЧерга
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Услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля станет доступна на всех пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой. В общей сложности речь идет о 29 пунктах пропуска.

Украинская єЧерга для автобусов масштабируется

Услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами заработает еще на 21 пункте пропуска.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Очередь масштабируется на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу.

После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы – соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения.

А.Кубраков

А.Кубраков

Министр

Таким образом с 12 февраля с 12:00 все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе єЧерга. Речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и уезжай".

По такому правилу єЧерга для автобусов действует уже на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года.

С 12 февраля в этот список будут добавлены еще 21 пункта пропуска, в частности:

  • Ягодин – Дорогуск;

  • Устилуг – Зосин;

  • Угринов – Долгобычев;

  • Рава-Русская – Гребенное;

  • Краковец – Корчевая;

  • Шегини – Медика;

  • Грушев – Будомеж;

  • Смельница – Кросценко;

  • Ужгород – Вышнее Немецкое;

  • Малый Березный – Убля;

  • Чоп – Захонь;

  • Лужанка – Берегшурань;

  • Дьяково – Халмеу;

  • Порубное – Сирет;

  • Красноильск – Возрастную де Сусс;

  • Дьяковцы – Раковец;

  • Орловка – Исакча;

  • Могилев-Подольский – Отач;

  • Мамалыга – Кривая;

  • Маяки – Удобное – Паланка;

  • Староказачье – Тудора;

  • Россошаны – Бричень;

  • Августовское 1 – Басарабяска;

  • Сокиряне – Окница;

  • Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга;

  • Новые Трояне – Чадыр-Лунга;

  • Табаки – Мирное;

  • Виноградовка – Вулканешты;

  • Рени – Джурджулешты.

Как отметили в министерстве, за время запуска "Евчеры" границу за электронной записью пересекло более 40 тыс. автобусов и 725 тыс. грузовиков.

Электронная очередь на границе

С мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы єЧерга. Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Позже в Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где доступна услуга єЧерга для автобусов.

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