Румынские перевозчики разблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной

Что происходит на границе с Румынией

Как отметили в ГНСУ, от пограничной полиции Румынии получена информация о прекращении блокировки движения грузовых автомобилей перед пунктом пропуска "Вікову де Сус", что напротив украинского пункта пропуска "Красноильск".

Пропуск всех категорий транспортных средств осуществляется в обычном режиме".

Пограничники напомнили, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Румынские фермеры блокируют ЧП на границе с Украиной

Напомним, что блокировка движения для грузовых транспортных средств на территории Румынии на границе с Украиной также продолжается по направлению еще двух пунктов пропуска - "Сирет-Порубное" и "Виковую-де-Сус - Красноильск".

15 января Министерство сельского хозяйства Румынии и фермеры достигли соглашения, в результате которого несколько требований протестующих были удовлетворены, однако протесты продолжаются.

В то же время на направлении границы с Польшей все блокировавшиеся направления разблокированы.

6 декабря было разблокировано направление пункта пропуска "Шегини", недавно разблокировали другие три направления: Рава-Русская, Краковец, Ягодин.