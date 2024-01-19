Румынские перевозчики разблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной

Румынская сторона 19 января разблокировала движение украинских грузовиков в пункте пропуска "Вікову де Сус" - "Красноильск".
Что происходит на границе с Румынией
Как отметили в ГНСУ, от пограничной полиции Румынии получена информация о прекращении блокировки движения грузовых автомобилей перед пунктом пропуска "Вікову де Сус", что напротив украинского пункта пропуска "Красноильск".
Пропуск всех категорий транспортных средств осуществляется в обычном режиме".
Пограничники напомнили, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.
Румынские фермеры блокируют ЧП на границе с Украиной
Напомним, что блокировка движения для грузовых транспортных средств на территории Румынии на границе с Украиной также продолжается по направлению еще двух пунктов пропуска - "Сирет-Порубное" и "Виковую-де-Сус - Красноильск".
15 января Министерство сельского хозяйства Румынии и фермеры достигли соглашения, в результате которого несколько требований протестующих были удовлетворены, однако протесты продолжаются.
В то же время на направлении границы с Польшей все блокировавшиеся направления разблокированы.
6 декабря было разблокировано направление пункта пропуска "Шегини", недавно разблокировали другие три направления: Рава-Русская, Краковец, Ягодин.
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