Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска "Халмеу-Дякове"

18 января румынские фермеры и автоперевозчики заблокировали движение для грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска «Халмеу», что напротив украинского «Дякове» в Закарпатской области.

Румынские фермеры заблокировали третий ПП на границе с Украиной

Пограничники сообщают, что 10:30 участники акции протеста перекрыли проезд по автодороге к границе большой сельскохозяйственной техникой.

Причины и ориентировочная продолжительность таких действий не сообщались. Пограничники Украины осуществляют взаимодействие с румынскими коллегами относительно дальнейших пропускных операций для грузовиков. Поделиться

По информации ГПСУ, значительная очередь из грузовых транспортных средств на территории Румынии в направлении Украины пока не зафиксирована.

Также там добавили, что в пункте пропуска Дякове для грузовых транспортных средств на выезд из Украины действует Є-черга. В нем зарегистрировано около 600 автомобилей.

Государственная таможенная служба сообщила, что движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей.

Пропуск легковых автомобилей и пассажирских автобусов производится в обычном режиме.

Румынские фермеры блокируют ПП на границе с Украиной

Напомним, что блокировка движения для грузовых транспортных средств на территории Румынии на границе с Украиной также продолжается по направлению еще двух пунктов пропуска — «Сирет-Порубное» и «Виковую-де-Сус — Красноильск».

15 января Министерство сельского хозяйства Румынии и фермеры достигли соглашения, в результате которого несколько требований протестующих были удовлетворены, однако протесты продолжаются.

В то же время на направлении границы с Польшей все блокировавшиеся направления разблокированы.

6 декабря было разблокировано направление пункта пропуска "Шегини", недавно разблокировали другие три направления: Рава-Русская, Краковец, Ягодин.