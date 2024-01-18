Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска "Халмеу-Дякове"
Категория
Украина
Дата публикации

Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска "Халмеу-Дякове"

ГПСУ
Граница
Читати українською

18 января румынские фермеры и автоперевозчики заблокировали движение для грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска «Халмеу», что напротив украинского «Дякове» в Закарпатской области.

Румынские фермеры заблокировали третий ПП на границе с Украиной

Пограничники сообщают, что 10:30 участники акции протеста перекрыли проезд по автодороге к границе большой сельскохозяйственной техникой.

Причины и ориентировочная продолжительность таких действий не сообщались. Пограничники Украины осуществляют взаимодействие с румынскими коллегами относительно дальнейших пропускных операций для грузовиков.

По информации ГПСУ, значительная очередь из грузовых транспортных средств на территории Румынии в направлении Украины пока не зафиксирована.

Также там добавили, что в пункте пропуска Дякове для грузовых транспортных средств на выезд из Украины действует Є-черга. В нем зарегистрировано около 600 автомобилей.

Государственная таможенная служба сообщила, что движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей.

Пропуск легковых автомобилей и пассажирских автобусов производится в обычном режиме.

Румынские фермеры блокируют ПП на границе с Украиной

Напомним, что блокировка движения для грузовых транспортных средств на территории Румынии на границе с Украиной также продолжается по направлению еще двух пунктов пропуска — «Сирет-Порубное» и «Виковую-де-Сус — Красноильск».

15 января Министерство сельского хозяйства Румынии и фермеры достигли соглашения, в результате которого несколько требований протестующих были удовлетворены, однако протесты продолжаются.

В то же время на направлении границы с Польшей все блокировавшиеся направления разблокированы.

6 декабря было разблокировано направление пункта пропуска "Шегини", недавно разблокировали другие три направления: Рава-Русская, Краковец, Ягодин.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Румынские фермеры пообещали бессрочный протест на границе с Украиной
ПП Сирет
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Румынские фермеры заблокировали проезд грузовиков на двух ПП в Украину
Госпогранслужба Украины
ПП Сирет
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Румынские и польские фермеры согласились прекратить блокаду украинской границы
Протест румынских фермеров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.