Румунські фермери заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове"
Категорія
Україна
Дата публікації

Румунські фермери заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове"

ДПСУ
Кордон
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18 січня румунські фермери та автоперевізники заблокували рух для вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Халмеу», що навпроти українського «Дякове» в Закарпатській області.

Румунські фермери заблокували третій ПП на кордоні з Україною

Прикордонники повідомляють, що 10.30 учасники акції протесту перекрили проїзд автошляхом до кордону великою сільськогосподарською технікою.

Причини та орієнтовна тривалість таких дій не повідомлялися. Прикордонники України здійснюють взаємодію з румунськими колегами, щодо подальших пропускних операцій для вантажівок.

За інформацією ДПСУ, значної черги з вантажних транспортних засобів на території Румунії в напрямку України поки не зафіксовано.

Також там додали, що в пункті пропуску Дякове для вантажних транспортних засобів на виїзд з України діє Є-черга. У ній зареєстровано близько 600 автомобілів.

Державна митна служба повідомила, що рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто.

Пропуск легкових автомобілів та пасажирських автобусів здійснюється в звичайному режимі.

Румунські фермери блокують ПП на кордоні з Україною

Нагадаємо, що блокування руху для вантажних транспортних засобів на території Румунії на кордоні з Україною також продовжується по напрямку ще двох пунктів пропуску – «Сірет-Порубне» та «Вікову-де-Сус – Красноїльськ».

15 січня Міністерство сільського господарства Румунії та фермери досягли угоди, в результаті якої кілька вимог протестувальників були задоволені, проте протести продовжуються.

Водночас на напрямку кордону з Польщею всі напрямки, які блокувалися, розблоковані.

6 грудня був розблокований напрямко пункту пропуску "Шегині", нещодавно розблокували інші три напрямки: Рава-Руська, Краківець, Ягодин.

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