Румунські фермери заблокували проїзд вантажівок на двох ПП з Україною
Категорія
Економіка
Дата публікації

Румунські фермери заблокували проїзд вантажівок на двох ПП з Україною

Держприкордонслужба України
ПП Сірет

Близько 12:00 15 січня фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який розташований навпроти українського пункту пропуску “Порубне”.

Фермери з Румунії знову блокують український кордон

Румунські фермери блокують рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" на кордоні Україною.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Близько 12:00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне, – зазначили в ДПСУ.

Відомство зазначає, що також почалося блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльська".

Водночас, вказують прикордонники, інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.

Протест фермерів Румунії: що відомо

Румунські перевізники та фермери, які стихійно доєдналися до них, продовжують протестувати шостий день поспіль та серйозно ускладнюють рух.

У неділю румунські фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.

Напередодні, у суботу, подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин.

Увечері румунські фермери припинили свою блокаду.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет"
ДПСУ
кордон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Румунські фермери розблокували рух вантажівок через ПП "Сірет"
Держприкордонслужба України
ПП Сірет
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Румунські фермери пообіцяли безстроковий протест на кордоні з Україною
ПП Сірет

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм