Румунські фермери заблокували проїзд вантажівок на двох ПП з Україною

Близько 12:00 15 січня фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який розташований навпроти українського пункту пропуску “Порубне”.
Фермери з Румунії знову блокують український кордон
Румунські фермери блокують рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" на кордоні Україною.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Відомство зазначає, що також почалося блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльська".
Водночас, вказують прикордонники, інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.
Протест фермерів Румунії: що відомо
Румунські перевізники та фермери, які стихійно доєдналися до них, продовжують протестувати шостий день поспіль та серйозно ускладнюють рух.
У неділю румунські фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.
Напередодні, у суботу, подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин.
Увечері румунські фермери припинили свою блокаду.
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