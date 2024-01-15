Румынские фермеры заблокировали проезд грузовиков на двух ПП в Украину
Категория
Экономика
Дата публикации

Румынские фермеры заблокировали проезд грузовиков на двух ПП в Украину

Госпогранслужба Украины
ПП Сирет
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Около 12:00 15 января фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", который расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубне".

Фермеры из Румынии снова блокируют украинскую границу

Румынские фермеры блокируют движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на границе Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Около 12:00 фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", который расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубне", - отметили в ГПСУ.

Ведомство отмечает, что также началась блокировка румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского "Красноильска".

В то же время указывают пограничники, другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и на выезд из Украины.

Протест фермеров Румынии: что известно

Румынские перевозчики и фермеры, стихийно присоединившиеся к ним, продолжают протестовать шестой день подряд и серьезно затрудняют движение.

В воскресенье румынские фермеры блокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" на границе с Украиной.

Накануне, в субботу, подобная блокировка движения на территории Румынии длилась 6 часов.

Вечером румынские фермеры прекратили блокаду.

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