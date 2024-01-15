Румынские фермеры заблокировали проезд грузовиков на двух ПП в Украину

Около 12:00 15 января фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", который расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубне".
Фермеры из Румынии снова блокируют украинскую границу
Румынские фермеры блокируют движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на границе Украины.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Ведомство отмечает, что также началась блокировка румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского "Красноильска".
В то же время указывают пограничники, другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и на выезд из Украины.
Протест фермеров Румынии: что известно
Румынские перевозчики и фермеры, стихийно присоединившиеся к ним, продолжают протестовать шестой день подряд и серьезно затрудняют движение.
В воскресенье румынские фермеры блокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" на границе с Украиной.
Накануне, в субботу, подобная блокировка движения на территории Румынии длилась 6 часов.
Вечером румынские фермеры прекратили блокаду.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-