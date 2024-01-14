Румынские фермеры пообещали бессрочный протест на границе с Украиной

Румынские фермеры и перевозчики продолжают протесты после безрезультатных переговоров с Министерством финансов, которые продолжались около четырех часов.
Румыны продолжат блокирование границы с Украиной
Румынские фермеры и перевозчики не снимут блокировку румынско-украинской границы.
Об этом сообщает TVR.
Перевозчики и фермеры, ожидавшие результатов переговоров с Министерством финансов на улице, пожаловались журналистам, что им становится все труднее работать, и они даже вынуждены закрывать бизнес.
Ранее протестующие жаловались на цены на горючее, выражали недовольство налогообложением, потребовали улучшить кредитование сельского хозяйства и прекратить завоз зерна из Украины.
Блокировка румынского пункта пропуска: что известно
Румынские фермеры 14 января уже второй раз заблокировали пункт пропуска "Сирет" на границе с Украиной.
Первый раз пропускной пункт был заблокирован вчера после обеда, однако уже к вечеру протестующие прекратили блокировку границы, и пункт пропуска "Сирет" возобновил свою работу в полном объеме.
По данным румынских изданий, фермеры потребовали от правительства субсидий, чтобы получить возможность конкурировать с украинской продукцией.
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