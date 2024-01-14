Румынские фермеры пообещали бессрочный протест на границе с Украиной

Румынские фермеры и перевозчики продолжают протесты после безрезультатных переговоров с Министерством финансов, которые продолжались около четырех часов.

Румыны продолжат блокирование границы с Украиной

Румынские фермеры и перевозчики не снимут блокировку румынско-украинской границы.

Об этом сообщает TVR.

Перевозчики и фермеры, ожидавшие результатов переговоров с Министерством финансов на улице, пожаловались журналистам, что им становится все труднее работать, и они даже вынуждены закрывать бизнес.

Из-за соглашений, заключенных Румынией с Европейской комиссией, не были найдены решения по сокращению бюджетных расходов во всех сферах. Подводя итог, наш протест будет длиться бесконечно долго, пока эта власть не поймет свою неспособность управлять страной, – сказал представитель фермеров Денуц Андруш. Поделиться

Ранее протестующие жаловались на цены на горючее, выражали недовольство налогообложением, потребовали улучшить кредитование сельского хозяйства и прекратить завоз зерна из Украины.

Блокировка румынского пункта пропуска: что известно

Румынские фермеры 14 января уже второй раз заблокировали пункт пропуска "Сирет" на границе с Украиной.

Первый раз пропускной пункт был заблокирован вчера после обеда, однако уже к вечеру протестующие прекратили блокировку границы, и пункт пропуска "Сирет" возобновил свою работу в полном объеме.

По данным румынских изданий, фермеры потребовали от правительства субсидий, чтобы получить возможность конкурировать с украинской продукцией.