Румыния утвердила новые условия импорта украинского зерна

Новые условия импорта украинского зерна

Правительство Румынии окончательно утвердило компромиссную разрешительную систему импорта отдельных групп украинской агропродукции, направленной на защиту румынских фермеров.

Об этом объявил министр сельского хозяйства Флорин Барбу.

Импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои будет возможным на основе разрешений, которые будет выдавать румынское Министерство сельского хозяйства: румынский бизнес должен будет подать заявку о том, что необходимо импортировать продукцию, а соответствующая комиссия в министерстве на основе поданных документов будет предоставлять разрешение на определенный объем продукции, после чего потребуется также контроль качества.

Этот механизм согласован и с нашими фермерами, и с украинскими властями, – отметил Барбу. Поделиться

Перед поступлением на переработку или подачу товар проверяет ANSVSA для повторной проверки соответствия качества.

Я не могу допустить, чтобы на румынский рынок попали продукты, пораженные болезнями и вредителями или которые не на 100% безопасны для нашего потребления. Срок действия маркетингового соглашения истекает за достижение необходимого качества импорта. Механизм согласован и с нашими фермерами, и с властями Украины, - сказал Барбу. Поделиться

В серии ответов он допустил расширение списка продукции, на которую распространяется такой разрешительный режим.

Министр добавил, что на следующей неделе состоятся переговоры с Молдовой о похожем лицензионном механизме импорта зерновых.

Что известно об импорте украинского зерна

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна, действовавшего для Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии.

После этого Венгрия, Польша и Болгария решили продлить ограничения в одностороннем порядке.

Украина предложила странам альтернативу в виде импорта только на основании лицензий. Словакия и Румыния уже поддержали подобную инициативу.