Румунія затвердила нові умови імпорту українського зерна

Уряд Румунії затвердив схему імпорту агропродукції з України. Вона передбачає низку нових умов.

Нові умови імпорту українського зерна

Уряд Румунії остаточно затвердив компромісну дозвільну систему імпорту окремих груп української агропродукції, що має на меті захистити румунських фермерів.

Про це оголосив міністр сільського господарства Флорін Барбу.

Імпорт пшениці, кукурудзи, соняшника і сої буде можливим на основі дозволів, які видаватиме румунське Міністерство сільського господарства: румунський бізнес повинен буде подати заявку про те, що має потребу імпортувати продукцію, а відповідна комісія у міністерстві на основі поданих документів надаватиме дозвіл на певний обсяг продукції, після чого потрібен буде також контроль якості.

Цей механізм погоджено і з нашими фермерами, і з українською владою, – зазначив Барбу. Поширити

Перед надходженням на переробку або подання товар перевіряє ANSVSA для повторної перевірки відповідності якості.

Я не можу допустити, щоб на румунський ринок потрапили продукти, уражені хворобами та шкідниками або які не на 100% безпечні для нашого споживання. Термін дії маркетингової угоди спливає за досягнення необхідної якості імпорту. Механізм узгоджено і з нашими фермерами, і з владою України, — сказав Барбу. Поширити

У серії запитань-відповідей він допустив розширення списку продукції, на яку поширюється такий дозвільний режим.

Міністр додав, що наступного тижня відбудуться переговори з Молдовою про схожий ліцензійний механізм імпорту зернових.

Що відомо про імпорт українського зерна

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна, яка діяла для Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії.

Після цього Угорщина, Польща та Болгарія вирішили продовжити обмеження в односторонньому порядку.

Україна запропонувала країнам альтернативу у вигляді імпорту лише на підставі ліцензій. Словаччина та Румунія вже підтримали таку ініціативу.