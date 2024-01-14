Румунські фермери пообіцяли безстроковий протест на кордоні з Україною

Румунські фермери та перевізники продовжують протести після безрезультатних переговорів із Міністерством фінансів, які тривали близько чотирьох годин.
Румуни продовжать блокування кордону з Україною
Румунські фермери та перевізники не знімуть блокування румунсько-українського кордону.
Про це повідомляє TVR.
Перевізники та фермери, які чекали на результати переговорів з Міністерством фінансів на вулиці, поскаржилися журналістам, що їм стає все важче працювати, і вони навіть змушені закривати бізнес.
Раніше протестувальники скаржилися на ціни на пальне, висловлювали невдоволення оподаткуванням, вимагали покращити кредитування сільського господарства та припинити завезення зерна з України.
Блокування румунського пункту пропуску: що відомо
Румунські фермери 14 січня вже вдруге заблокували пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.
Перший раз пропускний пункт було заблоковано вчора по обіді, проте вже до вечора протестувальники припинили блокування кордону, і пункт пропуску "Сірет" відновив свою роботу в повному обсязі.
За даними румунських видань, фермери вимагають від уряду субсидій, щоб отримати можливість конкурувати з українською продукцією.
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