Румунські фермери пообіцяли безстроковий протест на кордоні з Україною

Румунські фермери та перевізники продовжують протести після безрезультатних переговорів із Міністерством фінансів, які тривали близько чотирьох годин.

Румуни продовжать блокування кордону з Україною

Румунські фермери та перевізники не знімуть блокування румунсько-українського кордону.

Про це повідомляє TVR.

Перевізники та фермери, які чекали на результати переговорів з Міністерством фінансів на вулиці, поскаржилися журналістам, що їм стає все важче працювати, і вони навіть змушені закривати бізнес.

Через угоди, укладені Румунією з Європейською комісією, не було знайдено рішень щодо скорочення бюджетних витрат у всіх сферах. Підсумовуючи, наш протест триватиме нескінченно довго, поки ця влада не зрозуміє свою неспроможність керувати країною, – сказав представник фермерів Денуц Андруш. Поширити

Раніше протестувальники скаржилися на ціни на пальне, висловлювали невдоволення оподаткуванням, вимагали покращити кредитування сільського господарства та припинити завезення зерна з України.

Блокування румунського пункту пропуску: що відомо

Румунські фермери 14 січня вже вдруге заблокували пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.

Перший раз пропускний пункт було заблоковано вчора по обіді, проте вже до вечора протестувальники припинили блокування кордону, і пункт пропуску "Сірет" відновив свою роботу в повному обсязі.

За даними румунських видань, фермери вимагають від уряду субсидій, щоб отримати можливість конкурувати з українською продукцією.