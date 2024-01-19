Румунські перевізники розблокували один пункт пропуску на кордоні з Україною

Румунська сторона 19 січня розблокувала рух українських вантажівок у пункті пропуску "Вікову де Сус" - "Красноїльськ".

Що відбувається на кордоні з Румунією

Як зазначили в ДПСУ, Від прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування руху вантажних автомобілів перед пунктом пропуску "Вікову де Сус", що навпроти українського пункту пропуску "Красноїльськ".

Наразі пропуск всіх категорій транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі".

Прикордонники нагадали, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.

Румунські фермери блокують ПП на кордоні з Україною

Нагадаємо, що блокування руху для вантажних транспортних засобів на території Румунії на кордоні з Україною також продовжується по напрямку ще двох пунктів пропуску — «Сірет-Порубне» та «Вікову-де-Сус — Красноїльськ».

15 січня Міністерство сільського господарства Румунії та фермери досягли угоди, в результаті якої кілька вимог протестувальників були задоволені, проте протести продовжуються.

Водночас на напрямку кордону з Польщею всі напрямки, які блокувалися, розблоковані.

6 грудня був розблокований напрямко пункту пропуску "Шегині", нещодавно розблокували інші три напрямки: Рава-Руська, Краківець, Ягодин.